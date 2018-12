Der Bauboom sorgt für Konjunktur im Baugewerbe. Nach eigenen Angaben arbeiteten in diesem Jahr mehr als 830.000 Menschen in der Branche. Die Branche kritisiert aber, dass nicht genug Wohnungen gebaut werden.

Die Baubranche hat eine positive Bilanz dieses Jahres gezogen und blickt optimistisch auf 2019. So halte die gute Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen an: Im Jahresdurchschnitt 2018 arbeiteten etwa 832.000 Menschen in der Branche, das sind 20.000 Menschen beziehungsweise 2,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Die Präsidenten des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Peter Hübner, und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Reinhard Quast, rechnen 2019 mit einem weiteren Beschäftigungsaufbau von etwa zwei Prozent.

Viele, aber nicht genug Wohnungen

Sie kritisierten allerdings, dass es im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungspreise nicht genug Neubau gegeben habe. "Wir dürften im laufenden Jahr rund 300.000 Wohnungen erstellen", sagte Quast. Im nächsten Jahr werde die Zahl auf 315.000 bis 320.000 steigen. Nach Angaben des Baugewerbes floriert vor allem der Geschosswohnungsbau. Der Eigenheimbau stagniere hingegen.

CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, in dieser Legislaturperiode etwa 1,5 Millionen neue Wohnungen zu schaffen. Auf das Jahr gerechnet entspräche das einem Durchschnitt von 375.000 Wohnungen.

Um die Zahl der Neubauten zu steigern, sind aus Sicht der Baubranche weitere steuerliche Erleichterungen und mehr günstiges Bauland nötig.

Gute Entwicklung auch im Wirtschaftsbau

Ungeachtet der Konjunkturabkühlung soll auch der Wirtschaftsbau - also von Fabriken bis Bürogebäuden - auf hohem Niveau weiter wachsen. Hier rechnen die Verbände mit einem Plus von sechs Prozent, nachdem für 2018 sieben Prozent erwartet werden.

"Zwar sind die Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft nach unten revidiert worden", hieß es. Betroffen wäre die Baubranche aber erst dann, wenn die Industrieunternehmen aufgrund verschlechterter Absatzerwartungen im Ausland ihre Investitionen zuhause zurückfahren würden. Davon sei aber in den aktuellen Investitionsumfragen nichts zu sehen.