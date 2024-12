Einigung im Tarifstreit Bargeld-Knappheit vor Weihnachten abgewendet Stand: 18.12.2024 00:55 Uhr

Der Tarifstreit der Geldtransport-Branche zieht sich schon lange hin. Im Fall von Streiks hätte kurz vor Weihnachten das Bargeld knapp werden können. Aber nun gelang doch noch der Durchbruch.

Auch im Schlussspurt des Weihnachtsgeschäfts dürfte in Deutschland das Bargeld an den Automaten nicht ausgehen: Im Tarifstreit der Geldtransport-Branche ist nach langen Verhandlungen eine Einigung gelungen. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste mit. Für die rund 10.000 Beschäftigten der Branche bedeute dies eine Erhöhung um bis zu 8,43 Prozent über eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Einigung umfasst Steigerungen von 6,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen und bis zu den 8,4 Prozent in den ostdeutschen Bundesländern.

Zwischenzeitlich war befürchtet worden, dass durch den langen Tarifstreit kurz vor Weihnachten das Bargeld hätte knapp werden können. Bei einem Streik wären Geldautomaten gegebenenfalls nicht mehr befüllt worden.

Ver.di zufrieden

Ver.di bezeichnete den Abschluss als vertretbar. Verhandlungsführerin Sonja Austermühle sagte laut Mitteilung: "Wir haben einen langen Atem bewiesen, und das hat sich gelohnt." Der neue Vertrag greift ab Anfang 2025.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Hans-Jörg Hisam, sagte: "Trotz der nun erreichten Einigung müssen wir sehr deutlich klar machen, dass die nun auf die Unternehmen zukommenden Kostensteigerungen erheblich sind und unweigerlich zu betriebswirtschaftlichen Konsequenzen führen werden." Das Angebot sei am Dienstag noch einmal moderat erhöht worden.

Vorheriger Kompromiss überraschend abgelehnt

Ver.di hatte die Tarifverhandlungen überraschend noch einmal aufgenommen, nachdem die Mitglieder einen zuvor fertig ausgehandelten Kompromiss in einer Abstimmung gekippt haben. 66,9 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten gegen den Vertragsentwurf, die Ver.di-Tarifkommission musste sich fügen.

Während der Verhandlungsrunden hatte es wiederholt Warnstreiks gegeben, die zu kleineren Beeinträchtigungen in der Bargeldversorgung geführt hatten. Die Unternehmen hatten Gegenmaßnahmen ergriffen, indem die Automaten mit deutlich mehr Scheinen bestückt wurden als üblich.