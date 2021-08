Bahnangebot zurückgewiesen GDL hält an Streiks ab Montag fest

Bahnreisende müssen sich ab morgen wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die GDL wies das Gesprächsangebot der Bahn über eine Corona-Prämie als zu "unkonkret" zurück. Die Streiks sollen wie geplant stattfinden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat das Angebot der Deutschen Bahn (DB) zu Verhandlungen über eine Corona-Prämie als "Scheinangebot" zurückgewiesen. Die GDL werde kein vermeintliches, sondern ausschließlich ein konkretes Angebot bewerten, teilte sie in Frankfurt am Main mit. Ziel des Angebotes sei lediglich, "mit den Gefühlen der Bahnreisenden zu spielen, die auf einen Eintritt in die Verhandlungen hoffen", kritisierte die GDL. Dabei habe sich der Bahnvorstand in Wahrheit "keinen Millimeter bewegt".

Es bleibe dabei, ab Montag werde der Personenverkehr bestreikt. "Die Deutsche Bahn bleibt ihrem Motto täuschen, tricksen, Taschen füllen weiterhin treu", erklärte GDL-Chef Claus Weselsky. "Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen." Die Bahn gehe nicht auf Kernforderungen der GDL ein.

Corona-Prämie war Forderung der GDL

Die Deutsche Bahn hatte den Lokführern zuvor eine Corona-Prämie angeboten und im Gegenzug ein Ende der Streiks gefordert. "Wir kommen nicht mit leeren Händen an den Verhandlungstisch", sagte Personalvorstand Martin Seiler und sprach von einem starken Signal. Das Geld soll laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht. "Damit kann es keinen Grund mehr geben, die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern", fügte er hinzu. "Jetzt liegt es nur an der GDL."

Die Gewerkschaft hatte eine Corona-Prämie von 600 Euro verlangt. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.

Ferien noch in zehn Bundesländern

Nach einem ersten Streik Mitte August hatte am Samstagnachmittag der neue Ausstand der GDL-Mitglieder begonnen - zunächst mit dem Schwerpunkt Güterverkehr. In der kommenden Nacht soll er nun auch auf den Personenverkehr ausgeweitet werden und bis Mittwoch andauern. Dadurch müssen sich Millionen Fahrgäste zum Wochenbeginn wieder auf Zugausfälle und -verspätungen einstellen. Der Streik trifft auch Reisende, da in zehn Bundesländern noch Sommerferien sind.