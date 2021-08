Tarifstreit mit der GDL Deutsche Bahn erwägt offenbar Corona-Prämie

Mitten im erneuten Streik zeigt sich die Deutsche Bahn offenbar bereit, einen Schritt auf die Gewerkschaft GDL zuzugehen: Wie die "BamS" berichtet, will sie nun doch über eine Corona-Prämie für Lokführer verhandeln.

Im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL zeigt sich die Deutsche Bahn einem Medienbericht zufolge offen, über die Forderung einer Corona-Prämie zu verhandeln. Das berichtete die "Bild am Sonntag".

Es gehe darum, einen "materiellen Schritt" auf die GDL zuzugehen, zitierte die Zeitung eine nicht namentlich genannte Quelle aus Verhandlungskreisen. Zuvor habe demnach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Verhandlungsführer aufseiten der Deutschen Bahn gebeten, einen Schritt auf die Gewerkschaft zuzugehen.

GDL will Prämie von 600 Euro für Lokführer

Die GDL fordert für Lokführer eine Corona-Prämie von 600 Euro. Bislang hatte die Bahn diese Forderung abgelehnt. Des Weiteren will die Gewerkschaft für ihre Mitglieder neben besseren Arbeitsbedingungen auch eine Lohnerhöhung von rund 3,2 Prozent durchsetzen.

In Bezug auf das Gehaltplus hatte die Deutsche Bahn ein Kompromissangebot vorgelegt: Sie will die Lohnerhöhung nicht sofort auszahlen, sondern in zwei Stufen - 1,5 Prozent bis zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent bis zum 1. März 2023. Der Chef der GDL, Claus Weselsky, bezeichnete dieses Angebot als unzureichend.

Ab Montag auch Streik im Personenverkehr

Nach einem ersten Streik Mitte August hatte am Samstagnachmittag der erneute Ausstand der GDL-Mitglieder begonnen. Zunächst trifft der Streik den Güterverkehr. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll er dann auch auf den Personenverkehr ausgeweitet werden und bis Mittwoch andauern.

Dadurch müssen sich Millionen Fahrgäste zum Wochenbeginn wieder auf Zugausfälle und -verspätungen einstellen. Der Streik trifft auch Reisende, da in zehn Bundesländern noch Sommerferien sind.