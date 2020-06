Deutsche Bahn Zahl der Fahrgäste steigt wieder

Über Pfingsten nutzten nur halb nur so viele Menschen die Bahn wie im Vorjahr. Und doch zeigt sich, dass wieder mehr Menschen Bahn fahren - zwischenzeitlich waren die Zahlen um rund 90 Prozent eingebrochen.

Nach einem heftigen Einbruch der Fahrgastzahlen in der Corona-Krise nutzen wieder mehr Menschen die Deutsche Bahn. Man sehe eine allmähliche Erholung, sagte der Fernverkehrschef des Unternehmens, Michael Peterson.

Am langen Pfingstwochenende seien 750.000 Menschen mit ICE oder IC gefahren, etwa halb so viele wie im Vorjahr. Auch am Himmelfahrtswochenende habe die Fahrgastzahl bei rund 750.000 gelegen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Beschränkungen waren die Zahlen um rund 90 Prozent eingebrochen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat war die Bahn etwas pünktlicher. 86,3 Prozent der Züge trafen weniger als sechs Minuten nach Fahrplanzeit ein. Das ist eine Steigerung um 6,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Mai 2019.

Wie gelingt das Abstandhalten?

Um auch in den Zügen Abstandsregeln einhalten zu können, wurden auf der App und der Webseite des Unternehmes über Pfingsten auch Verbindungen als stark nachgefragt angezeigt, die nur halb gebucht waren. Das trage dazu bei, dass Reisen mit der Bahn berechenbar sei, sagte Peterson. "Wer seine Reise flexibel gestalten konnte, hatte so die Möglichkeit rechtzeitig auf weniger nachgefragte Verbindungen auszuweichen."

Nach Einschätzung von Detlef Neuß, dem Vorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn, funktioniere das im Großen und Ganzen. Auf Hauptstrecken sei das Abstand halten an Pfingsten dennoch nur bedingt gelungen. Die Auslastungsanzeige bilde es nicht ab, wenn zusätzlich Fahrgäste mit Fahrkarten ohne Zugbindung einsteigen.

Häufig reiche es aber, ein paar Wagen weiter zu gehen, um mehr freie Plätze zu finden. Neuß riet Fahrgästen auch, am Anfang oder Ende des Zugs einzusteigen und vorher noch einmal in der Bahn-App nachzusehen, in welchem Wagen die wenigsten Plätze reserviert seien.