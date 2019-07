Das Schienennetz der Bahn ist marode und veraltet. In den kommenden zehn Jahren soll sich das ändern. Bund und Bahn wollen Milliarden für Sanierungen ausgeben. Doch schon kommt die Frage auf: Woher soll das Geld kommen?

Der Bund und sein Unternehmen Deutsche Bahn wollen in den kommenden zehn Jahren rund 86 Milliarden Euro investieren, um das Schienennetz zu erneuern. Das ist erheblich mehr Geld als bisher.

"Wir haben mit der Deutschen Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene vereinbart, das es je in Deutschland gab", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin. Gemeinsam wollten Bund und Bahn die Investitionen "in die Modernisierung und den Erhalt massiv steigern", so der CSU-Politiker.

Man wolle ein leistungsfähiges, hochwertiges Schienennetz als Grundlage für "aktiven Klimaschutz" im Verkehr. Ziel sei es, die Qualität des Schienennetzes zu sichern, überalterte Anlagen zu modernisieren oder den Zustand der Eisenbahnbrücken zu verbessern. Außerdem solle die Barrierefreiheit vorangetrieben werden.

Ein ICE auf der Strecke Hannover - Göttingen. Die Bahn hat im Juni mit der Sanierung der Schnellfahrstrecke begonnen.

Den Löwenanteil trägt der Bund

Das Gesamtvolumen der neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung beträgt laut Scheuer rund 86 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit von zehn Jahren. Die Vereinbarung solle ab Januar 2020 gelten.

Von den Gesamtmitteln trage der Bund 62 Milliarden Euro, also 6,2 Milliarden Euro pro Jahr. Dies ist laut Scheuer eine Steigerung gegenüber der bisherigen Vereinbarung um 59 Prozent. Hinzu kämen Eigenmittel der Deutschen Bahn in Höhe von 24,2 Milliarden Euro. Der Vertragsentwurf werde nun fertig gestellt, um das parlamentarische Verfahren einzuleiten.

Kahrs: "Abenteuerliches Hinzurechnen"

An vielen Stellen im 33.000 Kilometer langen Schienennetz gibt es wegen teils maroder Brücken und Anlagen massiven Investitionsbedarf. Auch viele Schienenstrecken sind in die Jahre gekommen und müssten saniert werden. Dies ist auch ein Grund für Verspätungen bei der Bahn sowie anderer Störungen. In den ersten sechs Monaten kam gut jeder fünfte Fernverkehrszug der Deutschen Bahn zu spät - die Pünktlichkeit hat sich unterm Strich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 leicht verschlechtert.

Deutsche Bahn und Bund hatten lang um eine neue Vereinbarung gerungen. Der Haushalts- und der Verkehrsausschuss des Bundestags müssen der Einigung noch zustimmen. Das soll bis Ende des Jahres passieren.

Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 sind für die geplante neue Finanzvereinbarung mit der Bahn bis 2029 insgesamt 51,4 Milliarden Euro eingestellt worden. Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf das Gesamtvolumen von 86 Milliarden, diese Summe könne sich nur durch das "abenteuerliche Hinzurechnen von Sonderprogrammen" ergeben.