Der Peso im freien Fall, die Märkte verunsichert - Argentinien rutscht immer tiefer in die Krise. Die Leitbank reagierte nun und erhöhte den Leitzins drastisch auf 60 Prozent.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires

Eigentlich wollte der Präsident die Argentinier und vor allem die Märkte beruhigen. Mit einer kurzen Fernsehansprache wandte Mauricio Macri sich an die Bürger - und traf dabei anscheinend nicht den richtigen Ton: "Ich weiß, dass solche stürmischen Situationen vielen von Ihnen Angst machen. Ich weiß das und ich verstehe es. Aber ich versichere Ihnen, dass ich alle nötigen Entscheidungen treffe, um Sie zu schützen. Wir unternehmen alles was wir können, um voran zu kommen."

Peso rutscht weiter ab

Die Märkte werteten die Nachricht als Alarmsignal. Schon seit vier Monaten rutscht der Kurs des argentinischen Peso immer weiter ab - nach der Ansprache des Präsidenten folgte ein neuer Sturzflug. In einem Tag wertete Argentiniens Währung noch einmal um fast acht Prozent ab. Für einen Dollar bekommt man in Buenos Aires mittlerweile mehr als 36 Pesos. Das ist mehr als doppelt so viel wie zu Beginn des Jahres.

Um den Absturz zu bremsen, erhöhte die argentinische Zentralbank den Leitzins auf 60 Prozent. Fausto Spotorno lehrt Wirtschaftswissenschaft an der katholischen Universität Argentiniens und arbeitet bei einer angesehenen Beratungsfirma. Seine Einschätzung: "Macris Botschaft war nicht deutlich genug. Der Markt hätte ein viel stärkeres Signal erwartet. Einfach nur die Gelder des Währungsfonds vorzuziehen, die schon in die Rechnung eingepreist waren, ändert an der Situation ja überhaupt nichts."

Haushaltsdefizit als Grundproblem

Seit Mai bekommt die Regierung Macri einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds. Und nach der Abwertung der letzten Wochen - nicht zuletzt im Gefolge der Lira-Krise - hatte Argentiniens den IWF gebeten, den versprochenen Kredit schneller auszuzahlen als ursprünglich geplant. Damit wollte die Regierung Zweifel ausräumen, ob sie im kommenden Jahr genügend Geld zur Verfügung hat. Doch der Schuss ging anscheinend nach hinten los. "Der Vertrauensvorschuss der internationalen Märkte ist schon zum Teil aufgebraucht", analysiert Spotorno. "Jetzt verlangt der Markt von der Regierung Ergebnisse."

Der Peso verliert gegenüber dem Dollar zunehmend an Wert.

Ein Ziel ist es, endlich das enorme Haushaltsdefizit zu reduzieren. Doch hier muss Macri sich auf neue Widerstände einstellen. Die Gewerkschaften protestieren schon jetzt gegen seinen Sparkurs. Dozenten und Studenten demonstrieren gegen Einsparungen an den Universitäten und der größte Gewerkschaftsbund hat zu einem Generalstreik Ende September aufgerufen. All das kommt ein Jahr vor der nächsten Wahl.

Preise werden steigen

Die Argentinier wissen: Jetzt werden die Preise rasant steigen - erfahrungsgemäß auch die Preise von Gütern, die nicht aus dem Ausland importiert werden. "Die jüngeren Leute - so wie ich - haben die letzte Staatspleite 2001 ja nicht bewusst erlebt, da war ich noch sehr jung. Aber jetzt sieht man was passiert und sagt sich: Das ist alles nicht übertrieben, was sie Dir erzählt haben", sagt eine Passantin in der Hauptstadt Buenos Aires.

Ein Mann pflichtet ihr bei: "Das Land hat ein Problem. Wir rechnen immer nur in Dollar, weil alle Regierungen unglaubwürdig waren. Und es ist logisch, nur in Dollar zu rechnen, wenn die Inflation bei 30 oder 35 Prozent liegt, die Zinsen bei über 40 Prozent. Die Geldscheine hier sind nur Papierfetzen."

Argentiniens Zentralbank erhöht Leitzins auf 60%

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

