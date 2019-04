Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten für das Jahr hat sich das Frühjahr auch im April auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht: Die Zahl der Arbeitslosen ist laut Bundesagentur für Arbeit auf 2,2 Millionen gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im April auf 2,229 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert für diesen Monat seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Im Vergleich zum März nahm die Zahl der Jobsucher um 72.000 ab. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit. Im April 2018 waren es noch 155.000 Arbeitslose mehr.

"Nachfrage nach neuen Mitarbeitern auf hohem Niveau"

"Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau", sagte Behördenchef Detlef Scheele. Die um jahreszeitliche Einflüsse angepasste Zahl der Jobsucher sank auf 2,220 Millionen. Demnach waren zuletzt rund 12.000 Männer und Frauen weniger ohne Arbeit als im März - 7000 weniger im Westen und 5000 im Osten.

Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,198 Millionen. Sie stieg saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 5000. Im Vorjahresvergleich ging die Zahl um 154.000 zurück. Bei der Bundesagentur waren zugleich 796.000 offene Stellen gemeldet - 11.000 mehr als vor einem Jahr.

Schwächelnde Konjunktur

Die Konjunktur hingegen schwächelt: Forschungsinstitute und die Bundesregierung hatten in den vergangenen Monaten ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Plus von 0,5 Prozent, nach 1,4 Prozent 2018.

Arbeitslosenzahlen April 2019

Stanislaus Kossakowski, ARD Berlin

