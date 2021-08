Zahlen für August Arbeitsmarkt erholt sich weiter

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im August trotz der Sommerpause und der Corona-Pandemie weiter gebessert. Die Zahl der Arbeitslosen ist laut Arbeitsagentur zurückgegangen - demnach waren 2,58 Millionen Menschen ohne Job.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen. Bundesweit waren 2,58 Millionen Menschen ohne Job, 12.000 weniger als im Juli und 377.000 weniger als im August 2020. Dies teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt hat sich weiter erholt", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. Die Arbeitslosigkeit sei weiter kräftig gesunken, obwohl noch Sommerpause sei. "Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Schwung."

Üblicherweise weniger Einstellungen im August

Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im August, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Doch das wird in diesem Sommer von Nachholeffekten überlagert: Nach dem monatelangen Lockdown werden in vielen Branchen wieder verstärkt Arbeitskräfte gesucht. So sank nach Angaben der Bundesagentur zum ersten Mal seit 2010 die Zahl der Arbeitslosen im Monat August.

Saisonbereinigt ging die Zahl der Menschen ohne Job sogar um 53.000 zurück. Stichtag für die aktuelle Arbeitsmarktstatistik war der 12. August. Die Folgen der Corona-Krise sind jedoch immer noch spürbar: Nach Schätzung der Bundesagentur liegt das Niveau der Arbeitslosigkeit dadurch noch um 261.000 Menschen höher.

Rückgang bei Kurzarbeit im August

Auch die Anzeigen für Kurzarbeit gingen im August zurück. Vom 1. bis 25. August zeigten Unternehmen für 68.000 Menschen konjunkturelle Kurzarbeit an. Daten, wie viele Menschen tatsächlich Kurzarbeitergeld bezogen, liegen bis Juni vor.

Nach den hochgerechneten Daten wurde in dem Monat für 1,59 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld gezahlt - damit sank die Summe seit Beginn der Krise erstmals unter die Zwei-Millionen-Marke. Im April 2020 hatte das gezahlte Kurzarbeitergeld mit knapp sechs Millionen Euro einen Höchststand erreicht.