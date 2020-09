Die Corona-Pandemie hat massive Folgen für die Wirtschaft: In vielen Ländern steigt die Arbeitslosigkeit. Zahlreiche Regierungen haben Sozialprogramme aufgelegt, um die größte Not der Betroffenen abzufedern. Arbeitsmarktpolitische Instrumente wie das Kurzarbeitergeld haben Hochkonjunktur - auch in Staaten, die ihren Jobmarkt traditionell wenig regulieren. Wie verlässlich die nationalen Statistiken sind, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Unsere Korrespondenten berichten über die Lage in ausgewählten Volkswirtschaften: in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Spanien, China und Brasilien.