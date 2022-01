Zahlen für Dezember Arbeitslosenquote stabil - mehr Kurzarbeit Stand: 04.01.2022 10:26 Uhr

Trotz Corona hat sich der Arbeitsmarkt weiter gut entwickelt. Die Arbeitslosenquote lag auch im Dezember bei 5,1 Prozent. Eine Zunahme gab es allerdings bei der Kurzarbeit - vor allem im Handel und der Gastronomie.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember gestiegen - auf 2,330 Millionen. Das sind 12.000 mehr als im November, aber 378.000 weniger als im Dezember 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 5,1 Prozent.

"Erholung der letzten Monate fortgesetzt"

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) führte den Anstieg vor allem auf saisonale Effekte zurück. Der Arbeitsmarkt habe sich grundsätzlich auch zum Jahresende gut entwickelt, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. "Damit hat sich die Erholung der letzten Monate fortgesetzt."

Allerdings wirft die Corona-Pandemie einen Schatten. "Die Anzeigen für Kurzarbeit sind im Dezember kräftig gestiegen", sagte Scheele. Bis zum 27. Dezember wurde demnach für 286.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angekündigt, vor allem aus dem Gastgewerbe und dem Handel. In der Regel wird nicht für jede Anzeige auch tatsächlich Kurzarbeit in Anspruch genommen.

KfW-Volkswirtin: Aussichten "höchst unsicher"

Auch Ökonomen betonten, dass die Erholung am Arbeitsmarkt angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante noch auf einem "wackeligem Fundament" stehe. Dass bei der BA aktuell über 800.000 offene Stellen gemeldet seien - so viele wie seit drei Jahren nicht mehr - sei "ermutigend", so KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler Geib. Die neue Virusmutante werde aber zu einer weiteren harten Belastungsprobe für die deutsche Wirtschaft werden. Die Aussichten für Konjunktur und Arbeitsmarkt seien deshalb für die nächsten Monate "höchst unsicher".