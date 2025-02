Februar-Zahlen der Bundesagentur Arbeitsmarkt leidet weiter unter Rezession Stand: 28.02.2025 10:52 Uhr

Die Konjunkturschwäche zeigt sich weiterhin auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenzahl sank zwar minimal. Doch die Kurzarbeit bleibt auf einem erhöhten Niveau - und die Nachfrage nach Arbeitskräften ging weiter zurück.

Im Vergleich zum Januar ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Februar ganz leicht um 3.000 auf 2,989 Millionen Menschen zurückgegangen. Saisonbereinigt - also unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen - erhöhte sich die Zahl der Menschen ohne Job im Vergleich zum Vormonat allerdings um 5.000, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Auch im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen - um 175.000.

Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,4 Prozent. BA-Vorstand Daniel Terzenbach sagte, die konjunkturelle Schwäche bleibe weiter am Arbeitsmarkt sichtbar.

Mehr Kurzarbeit

Das zeigt sich auch bei der Kurzarbeit, die auf einem erhöhten Niveau bleibt. Nach den vorläufigen hochgerechneten Zahlen von Dezember 2024 erhielten 222.000 Beschäftigten konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Zum Vergleich: Während der Corona-Pandemie hatte der Höchststand zwischenzeitlich bei sechs Millionen Menschen gelegen.

Vom 1. bis zum 24. Februar zeigten Unternehmen für 55.000 Beschäftigte Kurzarbeit an - das sind ungefähr so viele wie im Vormonat. Wie viele Menschen davon tatsächlich Kurzarbeit in Anspruch nehmen, lässt sich vorab aber nicht sagen.

Weniger offene Stellen

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ging weiter zurück. Im Februar waren laut der BA 639.000 offene Stellen gemeldet - 67.000 weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm unterdessen von November auf Dezember nach Hochrechnungen der BA saisonbereinigt um 12.000 auf 35 Millionen Menschen zu. Das sind 80.000 mehr als ein Jahr zuvor.