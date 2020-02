Anbieter, die ihre Produkte bei Amazon vertreiben, müssen nicht für irreführende Kundenbewertungen haften. Das hat der BGH entschieden. Kundenrezensionen seien erkennbar vom Angebot getrennt.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Im konkreten Fall hatte ein Händler auf Amazon ein Muskel-Tape angeboten. Mehrere Kunden schrieben, dass es schnell gegen Schmerzen helfe. Eine solche Wirkung ist wissenschaftlich aber nicht nachgewiesen. Der Verband Sozialer Wettbewerb verklagte den Händler. Er wollte erreichen, dass er sich bei Amazon mit Nachdruck dafür einsetzt, dass die Kommentare gelöscht werden. Nach Ansicht von Peter Wassermann, Rechtsanwalt des Vereins, müsse sich der Händler die Kommentare der Kunden zurechnen lassen.

"Mit dem Einstellen des Angebots ist zwingend die Teilnahme an einem Kundenbewertungssystem verbunden. Das heißt: Mit dem Angebot werden Aussagen von Kunden verknüpft. In unserem Fall waren Aussagen enthalten zu einer schmerzlindernden Wirkung, die so wissenschaftlich nicht erwiesen waren. Und mit diesen hätte der Anbieter nicht werben dürfen."