Seit dem Wochenende hat die französische Airline Aigle Azur alle Flüge gestrichen. 13.000 Passagiere sind von der Insolvenz der Airline betroffen. Aigle Azur fliegt vor allem Algerien an. Die Käufer-Suche läuft.

Wegen der Insolvenz der französischen Fluggesellschaft Aigle Azur sitzen weiter Tausende Passagiere fest. Das französische Verkehrsministerium bezifferte die Zahl der Betroffenen am Montag auf 13.000.

Aigle Azur hatte sich vergangene Woche für zahlungsunfähig erklärt und alle Flüge ab dem Wochenende gestrichen. Von den Flugausfällen seien vor allem Verbindungen von Frankreich nach Algerien betroffen, sagte Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari der Zeitung "Le Parisien". Aber auch Flüge nach Portugal, Russland oder Brasilien seien nicht gestartet. Auf eine Entschädigung können die Reisenden vorerst nicht hoffen.

Seit Samstag fliegt Aigle Azur nicht mehr. Etliche Passagiere sitzen fest.

Alle Flüge gestrichen

Gemeinsam mit anderen Fluglinien, darunter Air France, sei ein Hilfsplan erstellt worden, um die Passagiere noch an ihre Ziele zu bringen, so Djebbari. Die Fluggesellschaft hatte von Samstag an alle Flüge gestrichen. Die finanzielle Lage des Unternehmens und die sich daraus ergebenden betrieblichen Schwierigkeiten erlaubten es nicht, Flüge über den Freitagabend hinaus zu gewährleisten, hatte die Airline mitgeteilt.

Vergangene Woche hatte ein Handelsgericht bei Paris ein förmliches Sanierungsverfahren für Aigle Azur eröffnet.

Aigle Azur fliegt vor allem Ziele in Algerien an.

Mögliche Interessenten

Die rund 1150 Beschäftigten der Fluggesellschaft bangen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Mögliche Interessenten haben noch bis Montagmittag Zeit, ein Angebot abzugeben. Djebbari zeigte sich zuversichtlich, dass ein Käufer für Aigle Azur gefunden wird. Unter anderem die Air-France-Gruppe, Easy Jet und Air Caribbean spielten Djebbari zufolge mit dem Gedanken, ein Angebot vorzulegen.

Die 1946 gegründete Airline ist auf Flüge von Frankreich nach Algerien spezialisiert. Sie betreibt elf Flugzeuge.

