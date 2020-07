Daten für Juli Zahl der Arbeitslosen steigt auf 2,9 Millionen

Nach dem Einbruch durch die Corona-Krise hat sich die Arbeitsmarktlage leicht stabilisiert. Vor allem die Kurzarbeit hat dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenzahlen nicht steiler gestiegen sind.

Im Juli stieg die Arbeitslosenzahl um 57.000 auf 2,91 Millionen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Das sind 57.000 mehr als im Vormonat und 635.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg damit binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

Wie aus dem Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur hervorgeht, lag dieser Anstieg im wegen der Sommerpause üblichen Rahmen. Laut Bundesagentur verhinderte allerdings nur der massive Einsatz von Kurzarbeit einen stärkeren Anstieg.

Kurzarbeit gegen Arbeitslosigkeit

"Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie nach wie vor unter Druck, auch wenn sich die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs befindet", sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele. "Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat stärkere Anstiege der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsverluste verhindert."

Im Mai waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 6,7 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im April hatte die Zahl noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit war im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht, wie die Behörde mitteilte. Die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter liegt erfahrungsgemäß niedriger, weil Unternehmen Kurzarbeit zum Teil vorsorglich anzeigen.