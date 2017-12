10.11.2017 05:02 Uhr

"Afrika, Afrika!"

Karneval in der Elfenbeinküste

Bis auf die Temperaturen erinnert beim Karneval in Bonoua in der Elfenbeinküste fast alles an das Pendant in Köln: Bei der großen Parade inklusive Funkemariechen und Blaskapelle nehmen die Teilnehmer die Politik aufs Korn und feiern die Liebe. Von Sabine Bohland. | video