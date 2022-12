Fußball-WM 2022 Fanfeiern eskalieren nach Marokkos Sieg Stand: 11.12.2022 15:09 Uhr

Die marokkanische Nationalmannschaft hat mit dem Einzug ins WM-Halbfinale Geschichte geschrieben. Fans weltweit feierten den Erfolg - zum Teil kam es aber auch zu Ausschreitungen. In mehreren europäischen Städten gab es Festnahmen.

Nach dem Sieg der marokkanischen Nationalmannschaft gegen Portugal im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft haben Zehntausende Menschen in verschiedenen Ländern gefeiert. In mehreren europäischen Großstädten kam es dabei aber auch zu Ausschreitungen. Mehr als 160 Menschen wurden festgenommen.

Auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées hatten sich am Abend etwa 20.000 Fans der marokkanischen Mannschaft friedlich versammelt. Ab 23 Uhr gab es nach Polizeiangaben dann aber vereinzelt Angriffe auf Polizisten, außerdem wurden drei Motorroller angezündet und einige Schaufenster beschädigt.

Die französische Polizei nahm einer Mitteilung zufolge 108 Menschen im Großraum Paris in Gewahrsam. Ihnen werde Sachbeschädigung und Gewalt gegen Ordnungskräfte vorgeworfen. Einige hätten sich lediglich in Gruppen zusammengefunden, um Gewalt auszuüben. 19 Sicherheitskräfte wurden demnach leicht verletzt.

Halbfinale gegen Frankreich

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel hat die Polizei 60 Menschen festgenommen. Fans hätten nach Marokkos 1:0-Sieg gegen Portugal zunächst friedlich gefeiert. Dann hätten einige Feiernde aber massiv Pyrotechnik eingesetzt, zitiert die belgische Nachrichtenagentur Belga eine Polizeisprecherin. Kleine Gruppen hätten Polizisten mit Gegenständen beworfen.

In mehreren niederländischen Städten gab es ebenfalls Festnahmen. In Amsterdam berichtete die Polizei, Fans hätten schwere Böller gezündet. Die Menge sei dazu aufgefordert worden, einen Bereich zu räumen. In Rotterdam wurde ein zentraler Platz von der Bereitschaftspolizei geräumt, in Utrecht sprach die Polizei von Sachbeschädigungen.

Bereits bei vorherigen Siegen der Marokkaner kam es zu Ausschreitungen. Marokko ist das erste afrikanische Land, das ein WM-Halbfinale erreicht hat. Am Mittwoch trifft die Mannschaft dann auf Frankreich.