FIFA WM 2022 Argentinien steht im Halbfinale Stand: 09.12.2022 23:14 Uhr

Lange sah es in dem hitzigen Viertelfinal-Spiel nach einem 2:0-Sieg der Argentinier in der regulären Spielzeit aus. Mit zwei späten Toren retteten sich die Niederlande aber noch in die Verlängerung. Das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung.

Argentinien hat das Viertelfinalspiel der Fußball-WM gegen die Niederlande im Elfmeterschießen mit 4:3 gewonnen. Die Niederlande sind damit ausgeschieden, Argentinien steht im Halbfinale. In der regulären Spielzeit hatte es noch nach einem 2:0-Sieg der Argentinier ausgesehen. Doch der Niederländer Wout Weghorst sicherte seinem Team mit zwei späten Toren (83. und 90. +9) die Verlängerung, die torlos blieb.

In der Runde der letzten vier Teams trifft Argentinien am Dienstag auf Kroatien, das sich wenige Stunden zuvor gegen Brasilien ebenfalls im Elfmeterschießen (4:2) durchgesetzt hatte.

Weitere Informationen finden Sie auf sportschau.de