Nach Corona-Fall Vierschanzentournee startet ohne Polen

Dawid Kubacki, Kamil Stoch

Schwerer Schlag für die polnischen Skispringer kurz vor dem Start der Vierschanzentournee: Wegen eines positiven Corona-Tests wurde die gesamte Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen.

Damit fehlen unter anderem Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch. Nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka wurde die gesamte Skisprung-Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen, wie die Organisatoren am Montag (28.12.2020), wenige Stunden vor der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf, bekanntgaben. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten, blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl", wird Florian Stern, Generalsekretär beim Auftaktspringen in Oberstdorf, in einer Mitteilung zitiert. Die Tests fielen zwar negativ aus, sie gehörten aber zur Kontaktgruppe 1, hatten längere Zeit Kontakt zu Muranka.

Muranka positiv getestet

Muranka war zuvor bei der Serientestung im Allgäu positiv, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigt hatte. "Es tut mir leid, aber es ist passiert ... Ich bin positiv und bisher ohne Symptome", schrieb der 26-Jährige auf Instagram. Polens Sportdirektor, der ehemalige Skispringer Adam Malysz, sagte: "Noch vor zwei Tagen hatten wir einen Test, dort waren alle Ergebnisse negativ. Es ist seltsam."

Zwei Mitfavoriten draußen

Mit Stoch und Kubacki fallen somit schon vor dem ersten Wettkampf zwei Mitfavoriten aus. Neben den beiden Top-Springern und Muranka waren Piotr Zyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol sowie Andrzej Stekala für die Tournee vorgesehen. Der Ausschluss gilt zunächst nur für den Tournee-Beginn im Allgäu.

Rückkehr in Garmisch völlig offen

Ob die polnischen Skispringer auf der zweiten Station der Tournee in Garmisch-Patenkirchen starten dürfen, ist nach Aussage von Generalsekretär Stern noch völlig offen. Zunächst sei ausschlaggebend, ob das Team wieder aus der Quarantäne entlassen wird. Erst danach könnten die Behörden in Garmisch eine Entscheidung für das Springen treffen. Seit Weihnachten waren im Umfeld der Vierschanzentournee 760 PCR-Tests durchgeführt worden. Vier fielen positiv aus: Neben Muranka auch bei einem deutschen Physiotherapeuten, einem Helfer der Organisatoren und einem Mitglied einer internationalen TV-Station.