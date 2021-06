Entscheidung der UEFA Stadion darf nicht in Regenbogen-Farben leuchten

Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogen-Farben beleuchtet werden. Die UEFA lehnte einen Antrag des Münchner Stadtrats ab. Dieser wollte ein Signal für Vielfalt setzen.

Das EM-Stadion in München wird beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) lehnte einen entsprechenden Antrag des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) ab.

Die UEFA sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage - eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt - muss die UEFA diese Anfrage ablehnen", teilte der Dachverband mit. Die Arena wird daher wie vorgesehen in den Farben der UEFA und der teilnehmenden Nationen leuchten.

Scharfe Kritik aus Ungarn

Ungarn hatte zuvor verärgert auf den Vorstoß reagiert: "Es ist äußerst schädlich und gefährlich, Sport und Politik zu vermischen", sagte Außenminister Peter Szijjarto nach Angaben der Nachrichtenagentur MTI. "Die historische Erfahrung zeigt, dass das eine schlechte Sache ist und allen voran die Deutschen wissen das genau."

Der Vorstoß aus München war eine Reaktion auf Ungarns neues Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

Das Gesetz verletze europäische Werte, erklärte auch der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Die EU sei nicht nur ein einzelner Markt oder eine Währungsunion, sondern auch eine Gemeinschaft der Werte. "Es sollte absolut keinen Zweifel daran geben, dass Minderheiten, auch sexuelle Minderheiten, respektvoll behandelt werden müssen", so Roth.

Unterstützung aus Berlin

Aus Berlin kam im Vorfeld Unterstützung in der Stadionfrage, obgleich die Entscheidung bei Sportverbänden und den Verantwortlichen vor Ort gesehen wurde. Die Regenbogen-Fahne stehe "dafür, wie wir leben wollen - mit Respekt füreinander" - ohne die Diskriminierung, der Homosexuelle und andere Minderheiten lange Zeit ausgesetzt gewesen seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Dazu können sich sicherlich die Allermeisten bekennen", fügte er hinzu. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder argumentierte ähnlich: Es wäre ein "Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht".

Angesichts des absehbaren Verbots wollten zumindest andere deutsche Stadionbetreiber schon im Vorfeld ein Zeichen setzen. So sollen wohl die Fußball-Arenen in Frankfurt am Main und Köln am Mittwoch während der EM-Partie der deutschen Mannschaft in München gegen Ungarn bunt erstrahlen. "Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga", twitterte Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Andere Arenen sollen leuchten

Der Club-Boss kündigte an: "Der Deutsche Bank Park schaltet zum Spiel gegen Ungarn den Regenbogen an. Das Waldstadion bleibt bunt." Ähnliches ist für das Kölner Bundesliga-Stadion geplant, wie ein Sprecher der Kölner Sportstätten dem WDR bestätigte.

Das ungarische Gesetz war am Dienstag vom Parlament gebilligt worden. Es gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden.