Australian Open Aus für Zverev im Achtelfinale Stand: 23.01.2022 08:10 Uhr

Alexander Zverev ist bei den Australian Open gegen Denis Shapovalov überraschend früh im Achtelfinale gescheitert und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

Die deutsche Nummer eins verlor am Sonntag (23.01.2022) gegen den an Nummer 14 gesetzten Kanadier nach 2:21 Stunden glatt in drei Sätzen mit 3:6, 6:7, 3:6. Damit ist der der letzte in Melbourne verbliebene deutsche Tennis-Profi im Einzel ausgeschieden.

Zverev mit rätselhaftem Auftritt

Zverev gab bei seiner Niederlage Rätsel auf und fand von Anfang an überhaupt nicht sein Spiel. Auch Shapovalov, Nummer 14 der Weltrangliste, zeigte Schwankungen, schwächelte immer wieder beim Service, doch dies konnte Zverev nicht für sich nutzen.

Seinen Ansprüchen, in diesem Jahr einen Grand-Slam-Triumph zu schaffen, wurde Zverev damit in Australien nicht gerecht. Weil der serbische Weltranglisten-Erste und Rekordchampion Novak Djokovic aufgrund seines annullierten Visums nicht antreten durfte, waren Zverevs Chancen gestiegen - auch wenn im Viertelfinale nun der spanische Tennisstar Rafael Nadal gewartet hätte.

Doch dem Weltranglisten-Dritten fehlte gegen Shapovalov die gewohnte Sicherheit bei den Grundschlägen. Von dem Selbstbewusstsein, das ihn in den letzten Monaten der vergangenen Saison nach seiner Goldmedaille von Tokio ausgezeichnet hatte, war nichts zu sehen.

Zverev kämpft mit Nachmittagshitze und mit eigenen Schwächen

In seinem ersten Match, das im heißen Melbourne am Nachmittag begann, spielte Zvervev fehlerhaft und wirkte träge. Er kassierte das Break zum 1:3, geriet mit 1:4 in Rückstand. Während des Seitenwechsels legte er sich ein kühlendes Eishandtuch über die Schultern. Das 3:6 bedeutete den ersten Satzverlust im Turnier. Alle drei vorangehenden Partien hatte der Hamburger in drei Sätzen für sich entschieden.

Mit einem überflüssigen Vorhandfehler und einem Doppelfehler begann Zverev den zweiten Satz. Gleich hatte er wieder zwei Breakbälle gegen sich. Als er diese abgewehrt hatte, machte er sich mit einem lauten "Come on" Luft. Fast ein wenig so, als müsse er sich klarmachen, dass es um den Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale ging. Doch: Es folgten der nächste Doppelfehler und der nächste Aufschlagverlust.

Dreimal hackte Zverev seinen Schläger auf den Boden, machte ihn spieluntauglich und kassierte eine Verwarnung. Der Wutausbruch schien nur eine Frage der Zeit gewesen zu sein. Doch besser wurde es nicht: Zverev traf falsche Entscheidungen im Ballwechsel, er traf manche Bälle gar nicht richtig und agierte zu passiv.

Sinnbildlich: Als er selbst eine Breakchance zum 2:2 hatte, traf er den Return mit dem Schlägerrahmen. Der Ball landete auf den oberen Zuschauerreihen. Die nächste Breakchance nutzte Zverev dann. Aber dass er im Spiel blieb, hatte er eher der mangelnden Konstanz Shapovalovs zu verdanken. Eine 5:3-Führung im zweiten Satz gab Zverev wieder aus der Hand. Immer wieder blickte die Nummer drei der Welt fragend zu seinem Team.

Shapovalov alles andere als überragend

Bezeichnend für den unsichren Auftritt auch der Verlust des zweiten Satzes: Linkshänder Shapovalov leistete sich bei seinem ersten Satzball einen Doppelfehler. Doch anstatt dann mit dem eigenen Aufschlag zum 6:6 auszugleichen, kam von Zverev ein völlig missglückter Rahmenball.

"Er hat dem Gegner Zeit gelassen und zu viel Raum. Er muss mehr Druck erzeugen", urteilte "Eurosport"-Experte Boris Becker nach dem verloren Tiebreak, der schon so etwas wie die Vorentscheidung war. Doch auch der dritte Satz begann mit einem schnellen Aufschlagverlust. Shapovalov zeigte keine Schwächen mehr und brachte das Match nach Hause.

Aus für Krawietz/Mies

Auch das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies erlebte das enttäuschende Aus: Die zweimaligen French-Open-Sieger unterlagen dem an Position fünf gesetzten australisch-slowakischen Team John Peers/Filip Polasek am Sonntag in nur 65 Minuten mit 1:6, 2:6 und verpassten den Einzug ins Viertelfinale.

Die an zwölf gesetzten Krawietz und Mies waren in Melbourne erstmals seit ihrem Titelgewinn in Roland Garros 2020 wieder gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier angetreten. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten die "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.

In Melbourne waren die Tennisprofis zuvor nur 2020 gemeinsam angetreten und scheiterten in der ersten Runde, nun war im Achtelfinale Schluss. Damit ist im Frankfurter Tim Pütz nur noch ein deutscher Profi in der Doppelkonkurrenz der Männer vertreten. Der 34-Jährige steht mit dem Neuseeländer Michael Venus nach einem Rückzug der Australier Christopher O'Connell/Jason Kubler im Viertelfinale.

