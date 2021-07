Erste Australierin seit 1980 Barty holt Titel in Wimbledon

Ashleigh Barty hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Tennis-Klassiker in Wimbledon gewonnen. In einem hochklassigen Endspiel gewann sie gegen Karolina Pliskova.

WDR Logo Sportschau

Eine Stunde nach Mitternacht Ortszeit begann im australischen Queensland, Heimat von Ashleigh Barty, die "Barty-Party": Die Weltranglistenerste verwandelte nach 1:55 Stunden den ersten Matchball zum 6:3, 6:7, 6:3 und gewann erstmals den Titel beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Zehn Jahre, nachdem sie bei den Juniorinnen in Wimbledon triumphiert hatte.

Barty erste australische Siegerin nach Goolagong Cawley

Barty, die im Halbfinale Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, gewann am Samstag (10.07.2021) als erste Australierin seit 1980 den Einzel-Titel an der Church Road. Seinerzeit hatte Evonne Goolagong Cawley triumphiert, eins der großen Vorbilder der Weltranglistenersten, die ebenfalls indigene Wurzeln hat. Für Wimbledon hatte sie sich sogar ein Dress schneidern lassen, nach Vorlage des Kleids, das Goolagong vor 50 Jahren bei ihrem ersten Wimbledon-Sieg getragen hatte. "Sie bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe ich konnte sie stolz machen", sagte Barty bei der Siegerehrung. Zuvor war sie, nach der Tradition von Pat Cash, einem anderen australischen Wimbledon-Champion, quer über die Sitzreihen bis in ihre Players-Box geklettert. Für Barty ist es der zweite Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier nach dem Erfolg bei den French Open 2019. "Ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht", sagte Barty. So nervös sei sie gewesen, sie habe immer an die große Chance denken müssen, endlich in Wimbledon gewinnen zu können. Und bedankte sich bei den Zuschauern: "Ihr habt mir geholfen, als ich auf den Platz kam, hat es sich wie ein zweites Zuhause gefühlt."

Die 29 Jahre alte Pliskova, eine von Bartys Vorgängerinnen an der Spitze der Weltrangliste, muss dagegen weiter auf ihren ersten Major-Titel warten, nachdem sie 2016 das Finale der US-Open gegen Kerber verloren hatte.

Zum ersten Mal seit 1977 standen sich zwei Spielerinnen im Endspiel von Wimbledon gegenüber, die es zuvor noch nie ins Finale des wichtigsten Rasenturniers geschafft hatten.

Barty im ersten Satz dominant, Pliskova "wie tiefgefroren"

Die Weltranglistenerste dominierte zu Beginn in fast beängstigender Manier, nahm Pliskova gleich die ersten zwei Aufschlagspiele ab. Erst beim Stand von 0:4 kam die Tschechin zu ihren ersten Punkten im Match. "Sie spielt wie tiefgefroren", sagte John McEnroe, der als Co-Kommentator für die BBC im Einsatz war. Barty holte sich den ersten Satz in gerade einmal 28 Minuten mit 6:3 - vieles deutete auf einen kurzen Nachmittag hin.

Mitreißendes Finale in Wimbledon

Im zweiten Satz wurde es dann doch ein Finale auf Augenhöhe. Pliskova retournierte mutiger und fand ihren starken Aufschlag wieder. Beim Stand von 5:5 vergab sie die Chance zur 6:5-Führung, leichtfertig mit einem Volley-Fehler, und kassierte das Break. Die 29-Jährige rettete sich aber in den Tie-Break. Dort riss sie erst den Centre Court nach einem spektakulär gewonnenen Duell am Netz von den Sitzen - und schaffte im Anschluss den Satzausgleich.

Im dritten Satz war es dann Barty, die erfolgreich konterte. Die Australierin schnappte sich gleich das Break und lag schnell mit 3:0 vorne. Die Weltranglistenerste kontrollierte jetzt wieder das Geschehen, mit überragender Länge in den Grundschlägen, und bestrafte Pliskova immer wieder mit ihrer knallharten Vorhand. Barty hielt ihr Service - und brachte das Match verdient nach Hause.

Quelle: sportschau.de