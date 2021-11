Ermittlungen wegen Impfdokuments Werder-Trainer Anfang tritt zurück Stand: 20.11.2021 10:46 Uhr

Werder-Trainer Markus Anfang ist mit sofortiger Wirkung als Trainer beim Zweitligisten zurückgetreten. Mit Anfang verlässt auch Co-Trainer Florian Junge den Klub.

Beim SV Werder Bremen sind am Samstagvormittag (20.11.2021) Cheftrainer Markus Anfang und Co-Trainer Florian Junge mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurückgetreten. Grund für die Entscheidung sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen beide Trainer und die dadurch aufkommende Unruhe in und um den Verein herum. Das teilte der Klub mit.

"Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Ich habe daher die verantwortlichen Personen um die umgehende Auflösung meines Vertrages gebeten, diesem Wunsch haben sie entsprochen. Ich wünsche Werder heute im Spiel gegen Schalke und für die Zukunft maximalen Erfolg", wird Markus Anfang auf der Vereins-Homepage zitiert.

Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamtes

Ein Ermittlungsverfahren der Bremer Staatsanwaltschaft gegen Anfang wegen des Verdachts der Nutzung eines gefälschten Impfdokuments hatte das Zweitliga-Duell der Hanseaten gegen den Mitabsteiger Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr) weitgehend in den Hintergrund rücken lassen. Wie bereits am Freitag bestätigt wurde, liegt eine Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamts gegen den 47-Jährigen vor, sie könnte im Zusammenhang mit dem positiven Coronatest bei Werder-Profi Marco Friedl stehen. Behördenmitarbeiter ermittelten seinerzeit mögliche Kontaktpersonen des Österreichers.

"Markus und Florian übernehmen mit ihrem Schritt Verantwortung und tragen somit dazu bei, die Unruhe, die in den letzten Tagen rund um den Verein und die Mannschaft aufgekommen ist, zu beenden. Wir respektieren ihre Entscheidung und werden uns nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, am Samstagvormittag.

Gegen den FC Schalke 04 wird am Abend Co-Trainer Danjiel Zenkovic mit dem weiteren Trainerteam die Grün-Weißen von der Seitenlinie aus betreuen. U19-Cheftrainer Christian Brand wird für die Partie als Co-Trainer einspringen und Danjiel Zenkovic unterstützen.

Widerspruch des Trainers

Bereits am Donnerstag hatte die Vereinsführung den Verdacht gegen Anfang öffentlich gemacht. Dabei kam der Coach in einer offiziellen Pressemitteilung ausführlich zu Wort: "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat."

Quelle: sportschau.de