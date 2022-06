Schwimm-WM Gold für Wellbrock im Freiwasser Stand: 27.06.2022 09:59 Uhr

Florian Wellbrock ist bei der Schwimm-WM nach Gold mit der Staffel auch zum Weltmeistertitel über fünf Kilometer Freiwasser geschwommen.

Florian Wellbrock hat sein zweites Gold bei der WM in Budapest gewonnen. Der Olympiasieger sicherte sich am Montag (27.06.2022) im Freiwasser-Wettbewerb über 5 km nach 52:48,8 Minuten den Titel und holte damit bereits seine vierte Medaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest. Wellbrock trat zugleich in die Fußstapfen von Thomas Lurz. Der Rekord-Weltmeister hatte 2011 als zuvor letzter deutscher Freiwasserschwimmer auf dieser Strecke bei einer WM triumphiert.

Zuvor hatte Wellbrock nach dem Staffel-Gold bei der Schwimm-WM auch im Becken der Duna Arena Silber über 800 m Freistil und Bronze über 1500 m gewonnen. Am Mittwoch könnte Wellbrock sein fünftes Edelmetall bei der WM holen, dann steht das Rennen über die olympischen 10 km an.

Wellbrock: "Einen super Tag erwischt"

"Ich habe heute einen super Tag erwischt, wieder wunderschönes Wetter, genau meine Bedingungen, die ich fürs Freiwasser haben möchte", sagte Wellbrock: "Es war echt ein cooles Rennen."

Der Magdeburger distanzierte im Lupasee den italienischen 1500-m-Weltmeister Gregorio Paltrinieri um 3,9 Sekunden, Bronze ging an seinen ukrainischen Trainingskollegen Michailo Romantschuk.

Nach dem Triumph meldete Wellbrock auch für das abschließende Rennen über die 10 km Titelambitionen an: "Ich habe jetzt schon mehrfach bewiesen, dass die Form sehr gut ist", sagte Wellbrock. "Die anderen Jungs werden auch ein bisschen müde sein. Ich werde dann noch mal alles reinwerfen."

Quelle: sportschau.de