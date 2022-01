Vierschanzentournee Eisenbichler verpasst historischen Sieg Stand: 01.01.2022 15:55 Uhr

Markus Eisenbichler ist beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nur ganz knapp geschlagen worden. Karl Geiger muss die Gesamtwertung dagegen abhaken.

Von Dirk Hofmeister

Markus Eisenbichler hat den den ersten deutschen Tournee-Tagessieg in Garmisch Partenkirchen seit 2002 um die Winzigkeit von 0,2 Punkten verpasst. Der Siegsdorfer flog am Samstag (1.1.2021) auf 141,0 und 143,5 Meter Meter und wurde starker Zweiter. Eisenbichler musste sich dem Japaner Ryoyu Kobayashi (143,0 Meter/135,5 Meter) geschlagen geben. Der japanische Tournee-Spitzenreiter ging im zweiten Durchgang mit verkürztem Anlauf in die Spur und bekam trotz geringerer Weite durch eine Telemark-Landung bessere Haltungsnoten. Dritter wurde der Slowene Lovro Kos (135,5 Meter/138,0 Meter), der 5,2 Punkte Rückstand auf den Tagessieger hatte.

WDR Logo Sportschau

Eisenbichler: "Dann weiß ich, dass die Post abgeht"

"Telemark habe ich mich irgendwie nicht getraut, ich habe die Linie unten nicht gesehen", sagte Eisenbichler nach seinem weiten Sprung im zweiten Durchgang. "Aber ich voll zufrieden. Das ist voll geil", jubelte der Bayer im ZDF. Mit Blick auf seinen 35. Platz kurz vor Weihnachten in Engelberg ergänzte Eisenbichler: "Nach Engelberg habe ich darauf vertraut, was die Trainer gesagt haben. Die haben gesagt, ich solle mit mehr Selbstvertrauen in die Sprünge gehen. Das kann ich nicht herzaubern und musste es mir erarbeiten. Jetzt habe ich es mir erarbeitet. Im zweiten jetzt habe ich gemerkt, der linke Ski ist da. Und dann weiß ich, dass die Post abgeht und wo ich hinmuss." Lob kam von Bundestrainer Stefan Horngacher: "Markus hat gezeigt, was er kann. Der zweite Sprung war extrem gut. Ein toller Wettkampf von ihm. Gratulation."

Geiger verliert 26,2 Punkte auf Kobayashi

Während sich Eisenbichler über den starken zweiten Platz freute, war Karl Geiger tief enttäuscht. Der Weltcupspitzenreiter hatte in beiden Durchgängen Pech mit starkem Rückenwind. Nach 130 Metern im ersten Durchgang und Rang acht konnte er sich mit 127,5 Metern im zweiten Sprung nur minimal auf Rang sieben verbessern. Enttäuscht ließ er die Arme im Auslauf fallen und winkte ab.

Geiger: "Bin stinkesauer"

"Es tut mir so leid, dass ich mich da jetzt auskotze, aber mich nervt es gerade einfach", sagte Geiger selbstkritisch. "Ich muss das Ganze noch einordnen. Es sind wieder ein paar Sachen zusammengekommen - schon wieder bei der Tournee", erklärte er geknickt am Sportschau-Mikrofon. Im Kampf um die Gesamtwertung der Vierschanzentournee büßte Geiger 26,2 Punkte auf Spitzenreiter Kobayashi ein.

Granerud verliert trotz Aufholjagd

Einen großen Rückschlag erlebte auch der bisherige Tournee-Gesamt-Zweite Halvor Egner Granerud. Der Norweger beendete den ersten Durchgang nach 128,0 Meter nur als 22. Mit neuen Anzug flog er im zweiten Durchgang dann auf 140,5 Meter und konnte sich bis auf Platz neun verbessern. Auf Kobayashi verlor Granerud aber viele 27,0 Punkte.

Leyhe wieder stark

Nach Eisenbichler und Geiger schaffte es auch Stephan Leyhe (128,0 Meter/136,5 Meter) in die Top 10. Der Willinger wurde starker Zehnter (+27,5 Punkte).

Constantin Schmid konnte nach 133,0 Metern und Rang elf im ersten Durchgang seine Top-Leistung im Final-Durchgang nicht bestätigen. Trotz hoher Anlaufgeschwindigkeit kam er nur auf 125,5 Meter und fiel auf Platz 20.

Wellinger froh - Freund frustriert

Etwas fürs Selbstbewusstsein konnte Andreas Wellinger tun. Der Olympiasieger, der in Oberstdorf (29.12.2021) bereits in der Qualifikation ausschied, wurde mit Weiten auf 131,0 Meter und 129,0 Metern guter 22.

Severin Freund konnte seinen Aufwärtstrend von Oberstdorf und der Garmisch-Quali nicht fortsetzen. Mit 128,0 und 127,5 Metern beendete er das Neujahrsspringen nur als 28. "Es war heute vom Tisch einfach nicht gut. Damit muss man leider leben. Dann gehen gleich viele, viele Meter verloren. Das war nicht der Start, den ich mir erhofft habe. Das gilt es in Innsbruck zu ändern", sagte Freund einigermaßen frustriert im ZDF.

Paschke, Lisso und Hoffmann verpassen Finale

Den zweiten Durchgang der Top 30 verpassten drei Deutsche. Pius Paschke musste sich in seinem K.o.-Duell mit 127 Metern dem jungen Slowenen Lovro Kos (135,5 Meter) geschlagen geben. Und auch Justin Lisso (Schmiedefeld) mit 121,5 Meter und Felix Hoffmann (Suhl) mit 116 Metern, die über die sogenannte Nationale Gruppe die Quali überstanden hatten, schieden vorzeitig aus. Paschke wurde 31., Lisso 43., Hoffmann 46.

Die Termine der Vierschanzentournee im Überblick Datum Wettbewerb Austragungsort 28.12.2021 Qualifikation Oberstdorf 29.12.2021 Wettbewerb Oberstdorf 31.12.2021 Qualifikation Garmisch-Partenkirchen 01.01.2022 Wettbewerb Garmisch-Partenkirchen 03.01.2022 Qualifikation (ab 13.30 Uhr/Ticker) Innsbruck 04.01.2022 Wettbewerb (ab 13.30 Uhr/Ticker) Innsbruck 05.01.2022 Qualifikation (ab 17.15 Uhr/Livestream und Ticker) Bischofshofen 06.01.2022 Wettbewerb (ab 17.30 Uhr/Livestream und Ticker) Bischofshofen

Quelle: sportschau.de