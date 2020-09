US Open Zverev erreicht Halbfinale

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. Der 23-jährige Hamburger, an Nummer fünf gesetzt, gewann im Viertelfinale gegen den Kroaten Borna Coric mit 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3 und triff nun auf den Spanier Pablo Carreno Busta oder den Kanadier Denis Shapovalov.

Den ersten Satz gegen Coric verschlief Zverev völlig, nach 24 Minuten führte der gleichaltrige Kroate mit 6:1. Auch im zweiten Durchgang kam Zverev mit seiner zu passiven Spielweise zunächst nicht ins Match, rettete sich aber in den Tiebreak, den er nach 1:40 Stunden zum Satzausgleich nutzte. Im dritten Satz ging es ebenfalls in den Tiebreak, den Zverev mit 7:1 locker gewann und sich somit die 2:1-Satzführung erspielte. Im dritten Durchgang schaffte Zverev das entscheidende Break zum 5:3 und verwandelte wenig nach 3:24 Stunden seinen dritten Matchball. "Ich habe mir nach dem ersten Satz gesagt, so kann man nicht das Viertelfinale in einem Grand Slam spielen", sagte Zverev nach dem Match, "glücklicherweise bin ich rechtzeitig aufgewacht." Deutschlands Topspieler, an Nummer fünf gesetzt, wartet nun auf den Spanier Pablo Carreno Busta oder den Kanadier Denis Shapovalov. "Ich glaube, ich werde mir das Match im Fernseher anschauen", sagte er.

Jennifer Brady

Brady im Halbfinale

Im Dameneinzel steht Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady (USA) als erste Halbfinalistin fest. Die Weltranglisten-41. gewann am Dienstag (08.09.2020) in New York ihr Viertelfinal-Debüt bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere gegen die Kasachin Julia Putinzewa souverän mit 6:3, 6:2. Am Sonntag war die Kielerin Angelique Kerber gegen Brady phasenweise chancenlos gewesen und im Achtelfinale ausgeschieden.

Brady spielt um Einzug in US-Open-Finale

Die 25-jährige Brady spielt am Donnerstag gegen Mitfavoritin Naomi Osaka aus Japan oder ihre US-Landsfrau Shelby Rogers um den Einzug ins Endspiel. Ihr Sieg ist auch ein Erfolg für Coach Michael Geserer, den früheren Trainer der deutschen Nummer zwei Julia Görges, der seit dieser Saison mit Brady arbeitet.

Siegemund im Doppelfinale

Mit dem Einzug ins Doppel-Finale hat die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund für eine große Überraschung bei den US Open gesorgt. Die 32 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin gewann das Halbfinale am Dienstag mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Swonarewa 5:7, 6:3, 7:5 gegen die russische Paarung Anna Blinkowa und Veronika Kudermetowa. Im Finale am Freitag treffen Siegemund und Swonarewa auf Asia Muhammad/Taylor Townsend aus den USA oder auf das an drei gesetzte amerikanisch-chinesische Duo Nicole Melichar/Xu Yifan.

Siegemund und Swonarewa sind nicht gesetzt. Die 36 Jahre alte Russin stand 2010 zweimal in einem Grand-Slam-Endspiel im Einzel. Im Doppel gewann sie 2012 die Australian Open und 2006 die US Open. Im Einzel des ersten Grand-Slam-Turniers nach der Coronavirus-Pause war Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.

