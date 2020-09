Novak Djokovic bei der verletrzten Linienrichterin

Alexander Zverev hat bei den US Open erstmals das Viertelfinale erreicht. Für Angelique Kerber hingegen war im Achtelfinale Endstation, genauso wie für Novak Djokovic, der nach dem Spiel disqualifiziert wurde.

Novak Djokovic ist bei den US Open disqualifiziert worden. Der 33 Jahre alte Weltranglistenerste traf eine Linienrichterin in seinem Achtelfinalmatch gegen den Spanier Pablo Carreno Busta beim Stand von 5:6 im ersten Satz mit einem Ball, den er nach einem Ballwechsel nach hinten geschlagen hatte. Die Linienrichterin rang anschließend nach Luft, Djokovic war sichtlich erschrocken und eilte zu Hilfe.

Der Serbe war als klarer Favorit in das Turnier gestartet, er hat in diesem Jahr noch nicht ein Match verloren.

Zverev steht erstmals im Viertelfinale

Alexander Zverev freut sich über einen gewonnen Punkt

Zverev setzte sich am Sonntag problemlos gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:2, 6:2, 6:1 durch und hat damit erstmals überhaupt das Viertelfinale bei den US Open erreicht. Dort trifft Zverev nun auf den Kroaten Borna Coric oder den Australier Jordan Thompson.

Im Achtelfinale jedenfalls präsentierte sich Zverev von Beginn an hochkonzentriert und dominierte die Partie gegen seinen 21 Jahre alten Gegner, der in der Weltrangliste auf Rang 99 geführt wird. Er servierte stark und leistete sich kaum einfache Fehler. Schon nach 58 Minuten gewann er den zweiten Satz.

Anfang des dritten Satzes verletzte sich der Spanier am Knöchel und musste behandelt werden, kämpfte aber anschließend weiter. Zverev, der bei den Australian Open im Frühjahr das Halbfinale erreicht hatte, blieb souverän und setzte sich problemlos durch. Nach 1:34 Stunden verwandelte Deutschlands Topspieler seinen ersten Matchball.

Endstation Achtelfinale

Angelique Kerber

Stunden zuvor war allerdings Angelique Kerber bei den US Open klar gescheitert. Die dreimalige Majorsiegerin aus Kiel unterlag in der Runde der letzten 16 der an Position 28 gesetzten US-Amerikanerin Jennifer Brady in 1:28 Stunden mit 1:6, 4:6.

"Angie konnte von Anfang an nicht dagegenhalten", sagte Barbara Rittner, Head of Women's Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB), bei Eurosport: "Ihre paar Chancen konnte sie nicht nutzen, weil Brady wirklich immer entschlossen aufs Gas gegangen ist und das Spiel eigentlich bis zum Ende kontrolliert hat."

Kerber, die als letzte Deutsche im Dameneinzel von New York ausschied, hatte sich mit ihren vorangegangenen drei Matches in Flushing Meadows durchaus in den Kreis der Mitfavoritinnen gespielt. Die deutsche Nummer eins, Turniersiegerin von 2016, hatte nacheinander Alja Tomljanovic (Australien), Anna-Lena Friedsam und Ann Li (USA) überzeugend besiegt.

Nach 22 Minute hatte Kerber den ersten Satz verloren

Diesmal war Kerber von der ersten Minute an gefordert. Ihre Gegnerin war von ihrem deutschen Trainer Michael Geserer minutiös auf die Partie vorbereitet worden und legte beeindruckend los. Kerber sah sich stark in die Defensive gedrängt und fand zunächst keine Antwort auf die knallharten Aufschläge und die peitschende Vorhand der US-Amerikanerin.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit stand es aus Sicht der früheren Weltranglistenersten bereits 1:4. Ihr Coach Torben Beltz versuchte seine Athletin von der Tribüne aus aufzumuntern, rief "Angie go!". Doch schon nach 22 Minuten war der erste Satz verloren.

Auch der Oberschenkel kann Brady nicht stoppen

Kerber, an Nummer 17 gesetzt, hatte Probleme mit ihrem Service und geriet auch im zweiten Durchgang direkt ins Hintertreffen, schaffte dann aber ein Break zum 1:1. Doch die Freude darüber währte nicht lange: Brady nahm Kerber ihr darauffolgendes Aufschlagspiel zu Null ab und erhöhte damit enorm den Druck.

Kerber kämpfte und erhielt beim Stand von 2:3 noch einmal die Chance zur Neujustierung, als ihre Gegnerin sich am Oberschenkel behandeln lassen musste. Doch die Wende in diesem spannenden Achtelfinale gelang ihr nicht mehr.

Quelle: sportschau.de