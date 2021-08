US Open Kerber zittert sich in Runde zwei

Angelique Kerber hat mit Kampfkraft und großer Nervenstärke ein drohendes Erstrunden-Aus bei den US Open noch abgewendet. Peter Gojowczyk sorgt für eine Überraschung. Philipp Kohlschreiber profitiert von der Aufgabe von Marin Cilic. Auch Andrea Petkovic setzt sich durch.

Angelique Kerber setzte sich am Auftakttag des Grand-Slam-Turniers in New York am Montag (30.08.2021) in einem enorm engen Match 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska durch und trifft nun auf deren Landsfrau Angelina Kalinina.

Gegen Jastremska hatte Kerber von Beginn an Probleme. Die Ukrainerin, die bis in den Sommer ein halbes Jahr wegen eines vermeintlichen Dopingvergehens von der Tour suspendiert und dann freigesprochen worden war, dominierte Kerber, die aber zurückkam. Im dritten Satz ging es hin und her, Kerber lag schon 3:5 zurück, kämpfte aber wie wild um jeden Punkt - und setzte sich am Ende durch.

Gojowczyk bezwingt den Franzosen Humbert

Der 32 Jahre alte Peter Gojowczyk bezwang den an Nummer 23 gesetzten Franzosen Ugo Humbert nach einem Fünf-Satz-Match mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4.

Gojowczyk ist die Nummer 141 der Weltrangliste und hatte sich mit drei Siegen in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. Gegen den Weltranglisten-26. Humbert verwandelte er nach 2:57 Stunden seinen Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Gojowczyk auf den Serben Dusan Lajovic.

Kohlschreiber körperlich stärker als Cilic

Philipp Kohlschreiber (37) kämpfte sich gegen Marin Cilic, Turniersieger von 2014, nach einem 0:2-Satzrückstand zurück und profitierte beim Stand von 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 von einer Aufgabe des Kroaten.

Kohlschreiber blieb gegen den körperlich zunehmend angeschlagenen Cilic im vierten Satz konzentriert und bekommt es nun mit Michail Kukuschkin aus Kasachstan oder dem Spanier Pablo Andujar zu tun. Zuletzt war der frühere Achtelfinalist bei den US Open zweimal in Folge in der ersten Runde gescheitert.

Petkovic siegt souverän

Andrea Petkovic brüllte ihre Freude heraus und winkte strahlend dem New Yorker Publikum zu. Die 33 Jahre alte Darmstädterin hat ihre Auftakthürde souverän genommen. Petkovic besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu 6:2, 7:6 (7:3) und trifft nun auf die an Position neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza. Petkovic ließ sich auch von einem Break Anfang des zweiten Satzes nicht aus der Ruhe bringen und zog ihr Spiel durch.

Quelle: sportschau.de