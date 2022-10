Berlin wieder Tabellenführer Union siegt mit Last-Minute-Treffer Stand: 30.10.2022 19:30 Uhr

Durch einen Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit gewinnt der 1. FC Union Berlin mit 2:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach und verteidigt damit die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

Innenverteidiger Danilho Doekhi köpfte zum vielumjubelten Tor für die Berliner ein. Kevin Behrens hatte zuvor in der 79. Minute dank eines Torwartfehlers ausgeglichen, nachdem Nico Elvedi die Gladbacher in Führung gebracht hatte.

Union, das in der Vorwoche mit 1:2 beim VfL Bochum verloren hatte, weist damit weiterhin einen Punkt mehr als der FC Bayern München auf. Die Gladbacher verharren nach der vierten Saisonniederlage mit 16 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Bundesligadebüt für Puchacz

Drei Tage nach dem wichtigen 1:0-Sieg in der Europa League gegen Sporting Braga änderte Unions Trainer Urs Fischer seine Startelf geringfügig. Tymoteusz Puchacz, der im Sommer von Trabzonspor nach Köpenick gekommen war, feierte sein Debüt in der Bundesliga. Der 23 Jahre alte Pole ersetzte Kapitän Christopher Trimmel als linker Mittelfeldspieler vor einer Dreierkette. Andras Schäfer spielte statt Morten Thorsby im Mittelfeld.

Gladbachs Daniel Farke gab an seinem 46. Geburtstag weitestgehend der Elf die Chance, die am vorangegangenen Spieltag mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte. Zu einer Änderung war er allerdings gezwungen, denn Kouadio Koné brummte eine Gelbsperre ab. Für ihn spielte Nathan N'Goumou in einer Mannschaft, in der zahlreiche Stammkräfte wegen einer Verletzung ausfielen.

Janik Haberer, der im vorangegangenen Heimspiel gegen Borussia Dortmund beide Treffer zum 2:0-Sieg erzielt hatte, hätte beinahe auch gegen die andere Borussia schnell wieder getroffen. Nach einer Flanke von Julian Ryerson kam der Unioner aus etwa zehn Metern und zentraler Position zum Schuss, den Joe Scally jedoch abblockte (7. Minute).

Da die Berliner mit wenig Ballbesitz an die Tabellenspitze gekommen waren, versuchten es die Gladbacher zunächst mit einer passiven Herangehensweise. Es dürfte aber kaum der Plan gewesen sein, so selten über Konter selber zu gefährlichen Situationen zu kommen. Die erste Chance resultierte folgerichtig aus einem Freistoß von Alassane Pléa, den Unions Torwart Frederik Rönnow mit einer starken Aktion über die Latte lenkte (23.).

Elvedi trifft nach Eckstoß

Eine Standardsituation führte dann auch zur Führung der Gäste. Nico Elvedi köpfte nach einem Eckstoß von Lars Stindl ein. Er musste dabei nichtmal springen, sondern sich fast schon ducken. Drei Berliner waren vor ihm unter dem Ball hergesprungen (33.).

Vier Minuten vorher hatte der Ball im Tor der Gladbacher gelegen, doch der Treffer wurde zu Recht nicht anerkannt, da Sheraldo Becker einen Schuss von Rani Khedira mit dem Arm ins Netz gelenkt hatte.

Union meldete sich vor der Pause noch mit einer scharfen Flanke von Becker, an die Schäfer am zweiten Pfosten kam. Ramy Bensebaini blockte den Schuss jedoch mit einer Grätsche ab.

Stabile Defensive der Borussia

Die zweite Halbzeit blieb lange ereignisarm. Gladbach, das in den vier Bundesligaspielen zuvor zwölf Treffer kassiert hatte, zeigte defensiv eine konzentrierte und disziplinierte Leistung.

Die Berliner kamen zwar wieder zu einem Plus beim Ballbesitz, aber klare Chancen blieben zunächst aus oder ergaben sich nach einem Pass, bei dem ein Schiedsrichterassistent trotz klarer Abseitsstellung nicht die Fahne hob.

Fehler von Sippel

Ein Fehler von Tobias Sippel ermöglichte Union dann den Ausgleich. Der Ersatz des verletzten Torhüters Yann Sommer traf nach einer Flanke von Diogo Leite nicht den Ball, sondern ins Gesicht des eingewechselten Kevin Behrens, der das 1:1 köpfte (79.).

Nach einem Kopfball des ebenfalls eingewechselten Christopher Trimmel stand die Alte Försterei dann sogar erstmals kopf. Doch der Treffer des Österreichers wurde wegen einer Abseitsstellung vom Videoassistenten einkassiert (86.).

Doekhi sorgt für Glückseligkeit in Köpenick

Die Mannschaft aus Köpenick war nun allerdings deutlich überlegen und drückte auf den Siegtreffer, der dann in letzter Sekunde die Tabellenführung rettete und die Alte Försterei zum Beben brachte. Der Niederländer Doekhi sorgte nach Flanke von Jamie Leweling mit seinem ersten Saisontor für Köpenicker Glückseligkeit.

Union unter der Woche in der Europa League

Bevor es national weitergeht, muss Union Berlin am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase gegen Royale Union Saint-Gilloise antreten (Donnerstag, 03.11.2022, 21 Uhr).

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnet Borussia Mönchengladbach die Runde gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 04.11.2022, 20.30 Uhr). Zwei Tage später ist Union auswärts in Leverkusen gefordert (15.30 Uhr).

