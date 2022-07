Radsport Erste Corona-Fälle bei der Tour de France Stand: 09.07.2022 14:23 Uhr

Die 109. Tour de France hat ihre ersten beiden Corona-Fälle, darunter Vegard Stake Laengen aus dem UAE-Team des Titelverteidigers und Gesamtführenden Tadej Pogacar.

Der französische Radprofi Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) und der Norweger Laengen wurden vor dem Start der 8. Etappe von Dole nach Lausanne positiv auf Covid-19 getestet. Beide wurden umgehend von ihren Teams isoliert. Schon während der Etappe am Vortag habe er sich nicht wohlgefühlt, sagte Bouchard. Die Tests seiner Teamkollegen waren negativ. Laengen soll nach der Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles am Freitag über erste Symptome geklagt haben.

Statt PCR- nur noch Schnelltests

Der Weltverband UCI hatte wenige Tage vor dem Tour-Start die Corona-Regeln gelockert. So genügten statt PCR- nur noch Schnelltests, zudem muss ein Team nach zwei positiven getesteten Fahrern das Rennen nicht mehr verlassen. Eine neue Regel besagt zudem, dass ein Fahrer trotz eines positiven Tests im Rennen bleiben kann, wenn dieser symptomfrei und nicht ansteckend ist. Dies war beim Luxemburger Bob Jungels der Fall, einem Teamkollegen von Bouchard. Am ersten Ruhetag am Montag gibt es verpflichtende Tests für alle Fahrer und Betreuer.

Quelle: sportschau.de