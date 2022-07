Tour de France, 12. Etappe Pidcock siegt in L'Alpe d'Huez Stand: 14.07.2022 18:17 Uhr

Prestige-Erfolg auf der Königsetappe der diesjährigen Tour de France: Tom Pidcock hat das 12. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt hinauf nach L'Alpe d'Huez für sich entschieden. Über 165,1 km von Briançon nach L'Alpe d`Huez mit drei Bergwertungen der schwersten Kategorie setzte sich der 22-Jährige vom Team Ineos Grenadiers mit einem beherzten Antritt zu Beginn des Schlussanstiegs vor dem Südafrikaner Louis Meintjes und dem früheren Toursieger und Landsmann Chris Froome durch.

In der Gesamtwertung schob sich Tadej Pogacar wieder auf Rang zwei vor, Jonas Vingegaard aus Dänemark verteidigte souverän seine Gesamtführung und bleibt im Gelben Trikot. Neuer Dritter ist Geraint Thomas, ebenfalls aus Großbritannien.

"Ein Etappensieg bei meiner ersten Tour, nicht schlecht, oder?", sagte Pidcock im Ziel grinsend, "das ist definitiv einer meiner größten Tage, eines meiner größten Erlebnisse. Dieser Slalom durch die Fans und die Fahnen, das erlebst du nirgends so wie hier in Alpe d'Huez."

Ciccone sammelt dicke Punkte auf Col du Galibier und Col de la Croix de Fer

Nach gefahreren 33 Kilometer sammelte der Franzose Anthony Perez die 20 Bergpunkte auf dem Col du Galibier, mit 2642 Metern dem höchsten Berg der diesjährigen Tour de France, Zweiter wurde der Italiener Giulio Ciccone vor Meintjes. Für Perez, Teamkollege von Geschke, als auch für Ciccone und Meintjes waren dies die ersten Punkte in der Bergwertung.

Gut 80 km weiter erreichte die Spitzengruppe die Bergwertung am Col de la Croix de Fer. Diesmal räumte Ciccone die vollen Punkte ab und schob sich zu diesem Zeitpunkt bis auf acht Punkte an den Führenden in der Bergwertung, Simon Geschke, heran.

Ruhe im Hauptfeld - aber nur bis zum Schlussanstieg

Vingegaard, seit dem Vortag Träger des Gelben Trikots, und seine Konkurrenten behielten bis zum Schlussanstieg hinauf nach L'Alpe d'Huez relative Ruhe. Die allerdings auch dadurch bewahrt wurde, weil Vingegaards Team Jumbo Visma das Renngeschehen zu jeder Zeit kontrollierte und Ausreißversuche von potenziell gefährlichen Kontrahenten sofort konterte.

Dies änderte sich im Schlussanstieg nur wenig, während sich vorne der Brite Tom Pidcock aus der Spitzengruppe absetzte und durch die berühmten 21 Spitzkehren hinauf nach L'Alpe d'Huez erfolgreich Jagd auf den Tagessieg machte.

Bardet verliert den Anschluss

Etwa in der Hälfte des Anstiegs musste Romain Bardet, Zweiter der Gesamtwertung, die Gruppe um Vingegaard und den lange führende Tadej Pogacar ziehen lassen. Der Slowene versuchte wenige Kilometer vor dem Ziel dreimal eine Attacke auf Vingegaard, der aber konterte souverän und zeigte keine Schwäche.

Mit etwas über drei Minuten Rückstand auf Tagessieger Pidcock erreichten Vingegaard und Pogacar gemeinsam den Zielbereich, übersprinteten noch Ciccone und verhinderten damit, dass der Italiener weitere Bergpunkte sammeln konnte. Damit startet Geschke in die 13. Etappe im rotgepunkteten Jersey des besten Bergfahrers. Pogacar wurde Tagesfünfter, Vingegaard Sechster.

13. Etappe: Le Bourg d‘Oisans - Saint-Étienne (192,6 km)

Die 13. Etappe startet am Freitag in Le Bourg d‘Oisans. Über Grenoble geht es hinaus aus den Alpen, Zielort nach knapp 200 - gegenüber dem 12. Teilstück deutlich flacheren - Kilometern ist Saint-Étienne.

