Nationaltorwart verletzt EM-Aus für ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona muss sich erneut einem Eingriff am Knie unterziehen. Der Torwart wird daher die EM-Endrunde im Sommer verpassen.

Das gab der ter Stegen auf Instagram bekannt. "Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen. Ich hoffe, dass wir die EM gewinnen werden", schrieb der 29-Jährige. Der Eingriff wird am 20. Mai in Malmö vorgenommen.

Ter Stegen hatte sich am 18. August 2020 einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterzogen und erst am 7. November sein erstes Saisonspiel bestritten. "Ich habe gemeinsam mit der medizinischen Abteilung des Klubs entschieden, einen zusätzlichen Eingriff durchführen zu lassen", schrieb der Schlussmann.

Vorläufige Nominierung am 19. Mai

Damit dürfte wohl klar sein, dass außer Manuel Neuer auch Bernd Leno vom FC Arsenal und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) einen Platz im EM-Kader finden werden. Bundestrainer Joachim Löw wird am Mittwoch (19.05.2021) bekanntgeben, welche Spieler er mit ins Trainingslager (ab 28. mai im österreichischen Seefeld) nehmen wird. Den endgültigen Kader muss Löw der UEFA am 1. Juni benennen.

Quelle: sportschau.de