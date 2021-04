Aus für Super League "Dieses Projekt läuft nicht mehr"

Das Aus für die Super League rückt immer näher. Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin und einer der Initiatioren, kündigte den Rückzug seines Klubs an. Atletico Madrid und Inter Mailand teilten ihn sogar offiziell mit.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Mittwoch (21.04.2021) unter Berufung aus dem Umfeld von Agnelli, dass die Super League knapp drei Tage nach ihrer Ausrufung gescheitert sei. Demnach werden die Pläne für die neue Eliteliga im europäischen Fußball nach dem Rückzug der sechs englischen Teams verworfen.

"Nein, das geht offensichtlich nicht"

Auf die Frage, ob die Super League trotzdem umsetzbar sei, sagte Agnelli der Nachrichtenagentur Reuters: "Um offen und ehrlich zu sein: Nein, das geht offensichtlich nicht."

Der Präsident von Juventus, mit dem sein ehemaliger Vertrauter und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin öffentlich gebrochen hatte, sagte allerdings, er bereue nichts und bleibe der Überzeugung, dass der europäische Fußball Veränderung brauche. "Ich bleibe überzeugt von der Schönheit dieses Projekts. Aber ich muss zugeben, dass dieses Projekt jetzt nicht mehr läuft."

Aktienkurs stürzt ab

Der Aktienkurs von Juventus stürzte am Mittwochmorgen um mehr als zehn Prozent auf 0,779 Euro ab. Bereits am Dienstag war die Aktie von Manchester United um sechs Prozent nach unten gerutscht, nachdem sie am Vortag noch Zuwächse zu verzeichnen hatte.

Inter nicht mehr Teil des Projekts

Inter Mailand ließ ebenfalls am Mittwoch verlautbaren, dass der Klub nicht mehr Teil des Projekts sei. Der aktuelle Tabellenführer der Serie A teilte mit, er wolle den Fans stets das beste Fußballerlebnis bieten. Inter sei der Ansicht, dass der Fußball ein Interesse daran haben müsse, seine Wettbewerbe ständig zu verbessern, um Fans aller Altersgruppen auf der ganzen Welt im Rahmen zu begeistern, hieß es weiter.

Auch Atletico offiziell raus

Auch Atletico Madrid stünde nun doch nicht mehr für eine Super League zur Verfügung. Der Verwaltungsrat des spanischen Klubs sei am Mittwoch (21.04.2021) zusammengekommen und habe diese Entscheidung getroffen, teilte Atletico mit. Für den Verein sei die "Eintracht zwischen allen Angehörigen der rotweißen Familie das Wichtigste", hieß es.

Es gehe vor allem aber um die Wünsche der Fans. Die Spieler und der Trainerstab um Chefcoach Diego Simeone seien mit der Entscheidung zufrieden, wurde betont. Sie seien der Überzeugung, dass "die sportlichen Verdienste Vorrang vor allen anderen Kriterien haben müssen".

