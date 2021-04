Super-League-Gründung Klubs drohen FIFA und UEFA mit Klage

Die Gründungsklubs der Super League haben der FIFA und der UEFA in einem Brief mit rechtlichen Schritten gedroht, weil die Verbände Spieler und Klubs aus der Super League von anderen Wettbewerben ausschließen wollen.

Von Chaled Nahar

Die UEFA hatte gemeinsam mit den Ligen und Verbänden aus England, Italien und Spanien gedroht, Spieler und Klubs von Länderspielen und nationalen Ligen auszuschließen. Vor einiger Zeit hatte sich auch die FIFA ähnlich geäußert.

WDR Logo Sportschau

"Ihre formelle Erklärung zwingt uns dazu, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um uns gegen solche nachteiligen Reaktionen abzusichern", schrieben die Super-League-Vereine in einem Brief am Montag (19.04.2021) an FIFA-Präsident Gianni Infantino und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, aus dem die amerikanische Nachrichten-Agentur Associated Press zitiert. Solche Schritte würden die Finanzierung der Super League gefährden und seien zudem rechtswidrig. Wörtlich: "Aus diesem Grund hat SLCo (Super League Company) bei den zuständigen Gerichten einen Antrag gestellt, um die reibungslose Einrichtung und Durchführung des Wettbewerbs gemäß den geltenden Gesetzen sicherzustellen."

UEFA am Montagvormittag in Beratungen

Die jeweils drei großen Klubs aus Spanien und Italien sowie sechs Klubs aus England haben ihre Teilnahme an der Super League offiziell zugesagt. Drei weitere Klubs sollen hinzukommen, um ein Feld von 15 Gründungsmitgliedern zusammenzustellen. Laut AFP sollen mindestens zwei französische Klubs das Teilnehmerfeld ergänzen. Am Montagvormittag beschloss das UEFA-Exekutivkomitee die Reform der Champions League. Abgesehen davon wird es wohl vordringlich um die Super League gehen.

Bayern München, Borussia Dortmund und andere Klubs aus Deutschland sowie auch aus Frankreich lehnen die Super League derzeit ab. Der Beschluss der Klubvereinigung ECA (European Club Association) besage, dass die Klubs die geplante Reform der Champions League umsetzen wollen, teilte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit. "Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt." Bayern München vertrete dieselbe Auffassung, so Watzke.

Super League: "Wir wollen neben der Champions League existieren"

"Der Wettbewerb soll neben bestehenden nationalen Liga- und Pokalwettbewerben ausgetragen werden, die ein wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbsgefüges des europäischen Fußballs sind", heißt es in dem Brief der Super League. "Wir wollen nicht die Champions League der UEFA oder die Europa League ersetzen, sondern mit diesen Turnieren konkurrieren und neben ihnen bestehen."

Konkurrieren - damit dürfte auch die Vermarktung gemeint sein. In Spanien und England laufen die Verträge der Premier League und von La Liga 2022 aus. Dann geht es um das TV-Geld: Mehrere Milliarden Euro von Medienunternehmen werden verfügbar, die eine Super League an sich reißen könnte, die Ligen hätten das Nachsehen. Auf Dauer könnte noch mehr Geld ins Spiel kommen, wenn 2024 TV-Rechte in Italien und vor allem in der Champions League neu verhandelt werden.

UEFA: "Werden alle Maßnahmen in Betracht ziehen"

Die UEFA wählte vor der Kommunikation der Klubs deutliche Worte: "Wir werden alle Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, in Betracht ziehen - auf allen Ebenen, sowohl rechtlich als auch sportlich - um zu verhindern, dass dies geschieht. Der Fußball basiert auf offenen Wettbewerben und sportlichen Leistungen; es kann keinen anderen Weg geben", hieß es in einer Mitteilung. Diese wurde neben der UEFA auch von den Ligen und Verbänden aus den drei Ländern unterzeichnet. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert unterstützte die Mitteilung ebenfalls öffentlich.

Im Ernstfall wird es also Gerichte beschäftigen, ob Klubs oder Spieler ohne Weiteres von Wettbewerben ausgeschlossen werden können. Der Vorschlag zur Super League sieht, abgesehen vom Finale, Spiele ausschließlich unter der Woche vor, damit die Klubs am Wochenende in den heimischen Ligen spielen könnten. Die großen Klubs wollen also beides: Super League und nationale Ligen.

Was für die Klubs finanziell zu holen ist

Den Bayern stand nach dem Gewinn der Champions League 2020 die Rekordsumme von 135 Millionen Euro zu. In der Super League könnte es deutlich mehr geben: 3,525 Milliarden Euro sollen zunächst unter den 15 Gründungsmitgliedern aufgeteilt werden. Danach soll es pro Saison allein eine Startprämie von rund 100 Millionen Euro pro Klub geben, bei erfolgreichem Abschneiden gibt es deutlich mehr. Das Prinzip: In einer Super League gibt es mehr Geld, das auf weniger Klubs aufzuteilen ist.

Die amerikanische Investmentbank JPMorgan bestätigte am Montag auch offiziell, der Investor für die Super League zu sein. "Ich kann bestätigen, dass wir den Deal finanzieren", sagte ein Sprecher der Bank der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Quelle: sportschau.de