DFB-Pokal Schalke souverän weiter Stand: 31.07.2022 15:05 Uhr

Ganz souverän hat der FC Schalke 04 seine Pflichtaufgabe erledigt und in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV gewonnen. Dominick Drexler erzielte zwei Treffer.

Das Pflichtspieldebüt von Frank Kramer als Trainer der Königsblauen endete am Sonntag (31.07.2022) mit einem 5:0 (4:0)-Erfolg. Immerhin geriet die Niederlage der Bremer nicht so heftig wie in der Vorsaison, als sie mit 0:12 gegen den FC Bayern München untergingen.

Königsblaue in Oldenburg in der Mehrheit

Von einem Heimspiel war der Aufsteiger in die Regionalliga weit entfernt. Die Mehrheit der 10.000 Zuschauer hielt es mit dem FC Schalke, und das Stadion war die Spielstätte des Drittligisten VfB Oldenburg, weil das eigene den Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes nicht entspricht.

Flanke von links, Drexler volley

Die Fans der Gelsenkirchener jubelten schon nach 118 Sekunden, als Rodrigo Zalazar eine Kopfballvorlage von Tobias Morh über die Linie drückte. Es lief auf einen ganz schlimmen Start für den Bremer SV hinaus, denn wenig später gab es einen berechtigten Foulelfmeter für den Bundesligisten. Malte Seemann hielt jedoch den Schuss von Sebastian Polter, der im Sommer vom Reviernachbarn VfL Bochum zum FC Schalke gewechselt war (5.).

Dominick Drexler, der den Nachschuss vergab, holte das Versäumte sieben Minuten später nach und traf per Volleyabnahme links unten zum 2:0. Das 3:0 folgte dem gleichen Muster: Flanke von der linken Seite, Drexler trifft volley am zweiten Pfosten (33.)

Polter vergibt viele Chancen

Schalke hatte viele weitere gute Möglichkeiten, aber vor allem Polter vergab bisweilen kläglich. Immerhin hatte er entscheidenden Anteil am 4:0 (39.), als er Sebastian Kmiec so sehr bedrängte, dass dem ein Eigentor unterlief.

In der zweiten Halbzeit beschränkte sich der Bundesligist darauf, ohne Verletzte und mit möglichst wenig Substanzverlust über die Runden zu kommen. Weil die Bremer zudem etwas mutiger wurden, bekam sogar Schalkes Torwart Alexander Schwolow ein bisschen Arbeit, die er zum Ärger des Außenseiters souverän erledigte.

Das letzte Tor des Nachmittags im Marschweg-Stadion erzielten die Schalker. Marcin Kamiński traf mit einem Kopfball nach Eckstoß von Mohr (83.).

Bundesligastart beim 1. FC Köln

Zum Start in die Bundesliga treten die Schalker am Sonntag (07.08.2022) beim 1. FC Köln an.

Quelle: sportschau.de