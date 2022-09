US Open Tränen am Ende der Serena-Williams-Show Stand: 03.09.2022 08:41 Uhr

Serena Williams ist bei den US Open ausgeschieden. Es war wohl der letzte Auftritt der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin. Ons Jabeur steht erstmals im Achtelfinale. Auch Titelverteidiger Daniil Medwedew ist weiter.

Die große Serena-Williams-Show bei den US Open ist beendet: Die Tennis-Ikone aus den USA verlor ihr Drittrunden-Duell in der Nacht zum Samstag (03.09.2022/MESZ) gegen die Australierin Ajla Tomljanović mit 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 und verabschiedete sich damit höchstwahrscheinlich von der Sportbühne.

Die etwa 24.000 Fans im Arthur Ashe Stadium von New York sorgten nach mehr als drei Stunden Spielzeit für einen gebührenden Abschied für die 40-jährige Williams. Bei ihrer Danksagung an die Familie konnte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin die Tränen nicht mehr zurückhalten. "Das sind Freudentränen, denke ich", sagte die US-Amerikanerin. "Es war eine spaßige Reise. Ich bin einfach nur dankbar."

Williams lässt sich Hintertürchen offen

Unmittelbar nach ihrem Aus sagte sie über eine mögliche Rückkehr auf den Platz: "Ich denke nicht, aber man weiß nie. Ich weiß es nicht." Bei ihrem voraussichtlichen Abschiedsturnier hatte Williams zuvor mit zwei überraschenden Siegen vage Hoffnungen auf ihren 24. Grand-Slam-Titel geweckt, mit dem sie den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court hätte einstellen können. Williams hatte vor wenigen Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Am Tag zuvor war sie bereits mit ihrer Schwester Venus Williams beim vermutlich letzten gemeinsamen professionellen Auftritt im Doppel ausgeschieden.

Medwedew besiegt Chinesen Wu

Bei den Männern präsentiert sich Titelverteidiger Daniil Medwedew weiterhin in starker Form, der russische Weltranglistenerste besiegte in der dritten Runde den chinesischen Qualifikanten Wu Yibing 6:4, 6:2, 6:2. Wu ist der erste männliche Tennisspieler Chinas in der Profi-Ära, der die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte. Im Achtelfinale wartet auf Medwedew eine ganz schwere Aufgabe: Nick Kyrgios. Der australische Wimbledon-Finalist hatte beim 6:4, 6:2, 6:3-Sieg gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf ebenfalls keine Probleme.

Jabeur im Achtelfinale

Ons Jabeur steht erstmals im Achtelfinale der US Open. Die 28 Jahre alte Tunesierin gewann ein enges Drittrundenmatch am Freitag gegen die Lokalmatadorin Shelby Rogers mit 4:6, 6:4, 6:3.

Die Nummer fünf der Setzliste fuhr damit bereits ihren 41. Sieg auf der Tour in dieser Saison ein, einzig die Weltranglistenerste Iga Swiatek kommt mit 52 Erfolgen auf noch mehr.

Nächste Erfolgsstory nach Wimbledon?

In den vergangenen drei Jahren war Jabeur jeweils in der dritten Runde in New York gescheitert, nun hat sie mit ihrem Lauf von Wimbledon im Sinn Größeres vor. Auf dem "heiligen Rasen" hatte Jabeur als erste Afrikanerin das Finale bei einem Grand Slam erreicht.

Murray wartet weiter auf ersten Achtelfinaleinzug seit 2017

Bei den Männern ist der Schotte Andy Murray in der dritten Runde ausgeschieden. Der 35-Jährige unterlag im Arthur Ashe Stadium gegen den an Nummer 13 gesetzten Italiener Matteo Berrettini 4:6, 4:6, 7:6 (7:1) und 3:6.

Seit 2017 wartet der frühere Weltranglistenerste Murray, der seit einer Operation vor drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, auf einen Achtelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier. Davor war das dem Schotten 38 Mal in seiner Karriere gelungen.

Gauff locker im Achtelfinale

Coco Gauff entschied am späten Freitagabend das amerikanische Drittrundenduell gegen Madison Keys in zwei schnellen Sätzen mit 6:2, 6:3 für sich. Es ist das erste Mal, dass die 18-Jährige die zweite Turnierwoche in Flushing Meadows erreicht. Das Spiel war schnell entschieden.

Zu Beginn hatten beide Probleme in einem insgesamt vom Niveau her überschaubaren Match. Coco Gauff konnte ihre Fehler besser abstellen als Gegenspielerin Madison Keys (Vermeidbare Fehler 14:22) und dominierte die Ballwechsel weitestgehend. Da Keys insbesondere Probleme hatte, ihre eigenen Aufschlagspiele zu halten, kam es nicht zu einem spannenderen Match.

Krawietz/Mies verpassen Achtelfinale im Doppel

Die zweimaligen Grand-Slam-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben das Achtelfinale verpasst. Der 30 Jahre alte Coburger und sein zwei Jahre älterer Partner aus Köln unterlagen in ihrem Zweitrundenmatch in New York Robin Haase/Philipp Oswald (Niederlande/Österreich) mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 3:6.

