Schwimm-WM in Budapest Deutsche Freiwasser-Staffel holt Gold Stand: 26.06.2022 14:26 Uhr

Die deutsche 4x1,5-Kilometer-Staffel hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest in einem teils chaotischen Freiwasserrennen die Goldmedaille gewonnen.

WDR Logo Sportschau

Das Quartett Lea Boy, Oliver Klemet, Leonie Beck und Florian Wellbrock schlug im Lupa-See nach 1:04:40,5 Stunden an. Silber holten die ungarischen Gastgeber, die sich im Fotofinish vor Italien durchsetzten.

Dritte Medaille für Wellbrock: "Im Vorfeld nicht damit gerechnet"

"Wir sind sehr, sehr zufrieden damit", sagte Wellbrock. "Wir wussten, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Aber nichtsdestotrotz: Mit einer Medaille, einer goldenen, konnte man im Vorfeld nicht rechnen. Dafür sind Ungarn, Frankreich und Italien zu stark." Der 24-Jährige ergänzte: "Wir haben einen super Job gemacht und genießen gleich die Siegerehrung."

Wellbrock holte seine dritte WM-Medaille und die zweite innerhalb von 18 Stunden. Er hatte zuvor bei den am Samstag beendeten Becken-Wettbewerben Silber über 800 Meter Freistil und Bronze über 1500 Meter Freistil gewonnen.

Auf falschem Kurs unterwegs - mehrere Teams disqualifiziert

Boy ging als Startschwimmerin ins Rennen. Die 22-Jährige übergab an Position sechs auf Klemet mit einem Rückstand von rund zwei Minuten auf die Spitze. Klemet schwamm stark und profitierte dann von Fehlern der Konkurrenz. Die zu diesem Zeitpunkt vorne schwimmenden Teams aus Griechenland, Südkorea, Südafrika und Spanien wurden kurz nach dem ersten Wechsel disqualifiziert. Sie hatten offenbar einen falschen Weg genommen.

Wellbrock sichert Gold als Schlussschwimmer

Klemet setzte sich an die Spitze. Beck hatte es schwer und musste sich gegen drei starke Schwimmer aus Ungarn, Italien und Frankreich erwehren. Als Schlussschwimmer Wellbrock übernahm, lag er an Position vier, hatte aber Kontakt zum Spitzentrio und schwamm mit all seiner Klasse zum WM-Titel.

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Südkorea hatte das deutsche Team mit Boy, Sarah Köhler (mittlerweile Wellbrock), Sören Meißner und Rob Muffels ebenfalls Gold gewonnen.

Medaillenhoffnungen auch im Wasserspringen

Beim Auftakt der Wettbewerbe im Wasserspringen erreichte das neuformierte Duo Lars Rüdiger/Timo Barthel das Finale im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gleich das Finale. Rüdier/Barthel kamen die beiden im Vorkampf auf 383,07 Punkte und zogen damit als Fünfte ins Finale am Sonntagnachmittag ein. Vorkampf-Sieger wurde China vor Großbritannien, Frankreich und Kolumbien. Bis zum Ende der vergangenen Saison war Rüdiger mit Patrick Hausding gesprungen. Der Rekordeuropameister, der drei olympische Medaillen sammelte, hatte Anfang Mai seine Karriere beendet.

Das Berliner Duo Pauline Pfeif und Christina Wassen erreichte das Halbfinale vom Turm. Pfeif sprang im Vorkampf in der Duna Arena mit 282 Punkten auf Rang zwölf. Wassen kam auf 272,05 Zähler, was für Rang 16 reichte. Die besten 18 Springerinnen zogen in die nächste Runde am Sonntagabend ein.

Quelle: sportschau.de