Schwimm-EM in Rom Isabel Gose schwimmt zu Silber Stand: 12.08.2022 20:45 Uhr

Isabel Gose hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die erste Medaille beschert.

Die 20-Jährige aus Magdeburg schlug am Freitag (12.08.2022) im Finale über 800 Meter Freistil im Foro Italico nach 8:22,01 Minuten als Zweite an - und jubelte nach Staffel-Bronze 2018 über ihr erstes Edelmetall in einem Einzelrennen auf der Langbahn.

Gose musste nur der italienischen Titelverteidigerin Simona Quadarella (8:20,54) den Vortritt lassen. Leonie Beck (Würzburg) kam auf Platz acht (8:39,04). "Das muss man erstmal sacken lassen nach der ersten internationalen Medaille auf der Langbahn bei den Erwachsenen", sagte Gose wenige Minuten später und lächelte glücklich. "Dafür ist die Freude jetzt umso größer."

Es war die erste deutsche EM-Medaille auf dieser Strecke seit 2002. Gose hatte bei den Weltmeisterschaften vor sieben Wochen in Budapest als zweitbeste Europäerin Platz sechs belegt. Medaillenchancen rechnet sie sich auch über 400 Meter aus - auf dieser Strecke war sie bei der WM als beste europäische Schwimmerin Fünfte.

Matzerath schwimmt auf Platz sechs

Vor Goses Erfolg hatte Brustschwimmer Lucas Matzerath im Finale über 100 Meter den sechsten Platz belegt. Gold gewann der Italiener Nicolò Martinenghi. Er und weitere italienische Sportler sorgten mit ihren Erfolgen für riesige Begeisterung auf den Tribünen. Die lauten Jubelstürme erinnerten an Fußball-Atmosphäre.

Neben Martinenghi gewannen in Margherita Panziera (200 Meter Rücken), Thomas Ceccon (50 Meter Schmetterling) und Quadarella noch drei weitere Schwimmerinnen oder Schwimmer aus Italien Gold. Der Rumäne David Popovici sorgte mit seinem europäischen Rekord im Halbfinale über 100 Meter Freistil in 46,98 Sekunden ebenfalls für ein internationales Glanzlicht. Die deutsche 4x100 Meter Lagen-Mixed-Staffel belegte zum Abschluss der Finalsession Rang fünf.

Quelle: sportschau.de