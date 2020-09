Wieder nichts mit dem Premierensieg: Die deutsche Nationalmannschaft hat auch im sechsten Anlauf in der Nations League den ersten Erfolg verpasst. Gegen die Schweiz verspielte Deutschland erneut eine Führung.

Im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz in Basel kam die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend (06.09.2020) nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Ilkay Gündogan traf zur frühen Führung für Deutschland (14. Minute), ehe Silvan Widmer für die Schweiz ausglich (57.). Damit wartet Deutschland auch nach dem sechsten Spiel weiter auf den ersten Sieg in der Nations League.

Gündogan trifft mit Gefühl

Den besseren Start in dieses Spiel erwischte in Basel die DFB-Elf, die bei eigenem Ballbesitz zunächst mutig und mitunter auch ansehnlich kombinierte und nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing ging. Die Führung für Deutschland fiel dann, als in der 14. Minute Innenverteidiger Matthias Ginter am gegnerischen Strafraum auftauchte, den Ball mit etwas Glück gegen drei Schweizer behauptete und dann überlegt an die Strafraumkante zurücklegte. Ginter hatte dort Gündogan gesehen, dessen Schuss genau unten rechts im Eck einschlug. Yann Sommer im Tor der Schweizer war ohne Abwehrchance.

Seferovic = Gefahr für das deutsche Tor

Anschließend entwickelte sich ein offenes Fußballspiel, in dem nun auch die Schweizer offensiv zu gefallen wussten. Es lief die 27. Minute, als Breel Embolo Renato Steffen bediente, dessen Schuss aufs kurze Eck Bernd Leno entschärfte. Es war die erste gute Möglichkeit für die Schweiz, es sollte aber nicht die letzte bleiben. An den beiden gefährlichsten Aktionen war dann jeweils Haris Seferovic beteiligt. Zunächst fälschte Ginter einen Linksschuss von Seferovic mit dem Rücken ab, der Ball landete auf dem Tornetz (36.). Dann stahl sich Seferovic im Rücken von Niklas Süle davon, traf mit seinem Schuss allerdings nur den Außenpfosten (43.).

Nicht immer stimmte in diesen Momente die defensive Struktur in der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Besser sah es aus, wenn die DFB-Elf mit Tempo und dem Ball am Fuß Richtung Schweizer Tor unterwegs war. Einmal, es lief die 32. Spielminute, wurde Timo Werner auf dem linken Flügel angespielt. Werner hob den Kopf und spielte dann flach in den Strafraum, wo Leroy Sané den Ball durchließ und Julian Draxler aus zentraler Position an Sommer scheiterte.

Widmer findet die Lücke

Der Beginn der zweiten Hälfte erinnerte zunächst an den der ersten, wieder dauerte es keine Viertelstunde bis ein Treffer fiel - doch diesmal jubelten die Schweizer. Die Vorlage kam von Embolo, der über die linke Seite sprintete und den Ball flach in die Mitte brachte. In der deutschen Defensive passte die Zuordnung nicht, Widmer hatte am zweiten Pfosten zu viel Platz und vollendete mit einem Schuss gegen die Laufrichtung von Leno (57.).

Viel kam anschließend nicht mehr von der deutschen Mannschaft. Werner schoss aus 18 Metern rechts am Tor vorbei (61.), einen Versuch von Julian Brandt fälschte Gegenspieler Ivan Benito noch entscheidend ab (66.) - das waren schon die besten Möglichkeiten der DFB-Elf, die am Ende sogar um den einen Punkt zittern musste. Doch einen Freistoß von Granit Xhaka lenkte Torhüter Leno noch um den Pfosten (85.).

Quelle: sportschau.de