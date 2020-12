Der FC Schalke 04 hat am Mittwoch (16.12.2020) auch gegen den SC Freiburg das ersehnte Ende seiner fast beispiellosen Misserfolgsserie verpasst. Nach dem verdienten 0:2 (0:0) gegen die Breisgauer wartet die Mannschaft von Trainer Manuel Baum nach einer erneut erschreckenden Leistung nun seit 28 Spielen auf einen Erfolg in der Fußball-Bundesliga.

Der Negativrekord von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) rückt nun bedrohlich nahe. Der Freiburger Roland Sallai war mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga in der 50. und 68. Minute der entscheidende Mann des Spiels. Während sich die Freiburger nach dem zweiten Sieg nacheinander und insgesamt vier Spielen ohne Niederlage aus der Gefahrenzone vorerst verabschiedet haben, werden die "Königsblauen" die Feiertage im Keller der Tabelle verbringen. "Wir müssen den Kopf hochhalten. Wenn man unten drin steht, dann hat man nicht viel Mut und verliert schnell die Hoffnung", sagte Schalkes Benjamin Stambouli, forderte aber auch: "Wir müssen mehr auf den Platz bringen."

Schwache erste Halbzeit von beiden

SC-Trainer Christian Streich hatte den Ungarn Sallai als einzigen neuen Spieler im Vergleich zum 2:0 gegen Arminia Bielefeld in die Startformation genommen und lag damit goldrichtig. Die Forderung Stamboulis setzte zu Beginn keines der beiden Teams um. Beide waren vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Meist spielte sich die Partie im Mittelfeld ab, wo sich Schalke und Freiburg zwar im Zweikampf nichts, mit vielen Fehlpässen aber die Kugel gegenseitig schenkten. Profit konnte keiner daraus schlagen. Nur zwei Torschüsse auf die jeweiligen Tore gab es zu verzeichnen: Vicenzo Grifo in der elften Minute für den SC und Suat Serdar für Schalke (36. Minute). Sonst passierte bis zur Pause kaum etwas.

Freiburg effektiv gegen harmlose Schalker

Die Freiburger agierten insgesamt etwas ballsicherer, konnten das aber erst nach der Pause nutzen. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff vollendete Sallai per Kopf einen schönen Spielzug über Grifo und Jonathan Schmid. Nach dem Rückstand versuchten die Schalker zu reagieren. Als Sallai nach Pass von Grifo mit seinem dritten Saisontor auf 2:0 erhöhte, war das Spiel entschieden. "Wir haben nichts zugelassen. Deswegen ist es ein verdienter Sieg", resümierte Streich.

Bei allem Willen, den Schalke zeigte: Was die Gastgeber offensiv anboten, war tatsächlich leicht zu verteidigen und nicht bundesligatauglich. Der verletzte Mark Uth fehlte an allen Ecken und Enden. Die Freiburger waren dagegen näher am 3:0 dran - die beste Gelegenheit auf dieses vergab der eingewechselte Ermedin Demirovic (90.+1.), der an Schalkes Keeper Ralf Fährmann scheiterte.

Schalke mit nächstem Kellerduell

Schalke hofft nun darauf, gegen Aufsteiger Bielefeld am Samstag (19.12.2020) den ersehnten Sieg zu feiern, bevor die Bundesliga in die Weihnachtspause geht. Ansonsten droht S04 fast ein komplettes Jahr ohne Erfolg in der Liga. Den bislang letzten Bundesligasieg gab es am 19. Januar gegen Mönchengladbach. Dafür müssen sich die "Knappen" gerade offensiv deutlich steigern. Freiburg empfängt einen Tag später Hertha BSC zum Duell der Tabellennachbarn.

