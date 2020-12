Nach einem Last-Minute-Gegentor vom FC Augsburg bleibt der FC Schalke 04 auch im 27. Spiel in Folge ohne Sieg - doch das geriet angesichts der schweren Verletzung von Mark Uth zur Nebensache.

Stürmer Mark Uth verlor beim turbulenten 2:2 (0:1) beim FC Augsburg nach einem Kopf-Zusammenstoß mit Felix Uduokhai das Bewusstsein und musste nach einer längeren Behandlungspause vom Platz getragen werden. Wie Schalke noch während der Begegnung mitteilte, sei der 29-Jährige allerdings "ansprechbar und stabil".

Uth wurde in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Dass die Königsblauen nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg warten und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) einstellen könnten, interessierte in Augsburg nur am Rande.

"Wahnsinn, man muss nach dem Spiel erstmal klarkommen. Erst die Szene mit Mark Uth, zum Glück ist er wieder ansprechbar. Es war ein wirklich heikler Moment. Die Mannschaft wollte das Spiel für Mark bestreiten", sagte der Schalker Teammanager Sascha Riether: "Dann dieses Spiel, das ist ganz bitter. Wir werden aber wieder aufstehen. Man sieht, wir sind ganz nah dran."

Mutiger Schalker Start

Suat Serdar brachte die Gastgeber mit einem Eigentor zunächst in Führung (32.), doch Benito Raman (52.) und Nassim Boujellab (61.) drehten das Spiel für die Schalker. Den Augsburgern gelang nach einer umstrittenen Gelb-Roten-Karte für Stürmer Florian Niederlechner (54.) kurz vor Schluss durch Marco Richter (90.+3) noch der Ausgleich.

Schalke-Trainer Manuel Baum damit den nächsten Rückschlag einstecken, sein Team hat nach elf Spieltagen nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft von FCA-Coach Heiko Herrlich ist seit fünf Ligaspielen sieglos. Die Königsblauen starteten in der Augsburger Arena mutig in die Anfangsphase und übernahmen die Kontrolle.

Schock nach zehn Minuten

Doch nach zehn Minuten folgte der Schock, der den Gästen jeglichen Schwung nahm: Uth prallte bei einem Luftzweikampf unglücklich mit FCA-Verteidiger Uduokhai zusammen und fiel bewusstlos mit dem Kopf voran zu Boden. Dort traf er auch noch die Füße von Rani Khedira.

Es folgte eine fast zehnminütige Behandlungspause, in der Uth von den Ärzten noch auf dem Rasen eine Infusion verabreicht bekam. Teamkollege Omar Mascarell hielt den Beutel, die weiteren Profis um Uduokhai waren sichtlich geschockt. Gräfe erkundigte sich bei Baum, ob dieser das Spiel fortsetzen wolle - dieser willigte ein.

Richter in der Nachspielzeit

Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es für die Schalker den nächsten Rückschlag. Daniel Caligiuri brachte einen Freistoß mit viel Zug in den Strafraum, wo Serdar den Ball mit dem Kopf zu einem Eigentor ins lange Eck verlängerte.

Nach dem Seitenwechsel agierte Schalke mit neuer Motivation. Erst blieb Raman vor FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz cool, nach dem Platzverweis von Niederlechner erhöhte Boujellab in Überzahl. Dann traf aber Richter doch noch per Kopf.

