Rennrodel-WM in Oberhof Eitberger erstmals Weltmeisterin Stand: 27.01.2023 15:36 Uhr

Dajana Eitberger hat sich bei der Rodel-WM in Oberhof zur Weltmeisterin gekrönt. Die ersten vier Plätze gingen bei den Frauen an deutsche Fahrerinnen. Im Anschluss konnten auch Felix Loch jubeln.

Dajana Eitberger hat sich in ihrer vorerst letzten Saison als Einzelpilotin den lang ersehnten Traum vom WM-Titel erfüllt. Bei den Sprint-Wettkämpfen auf ihrer Heimbahn in Oberhof setzte sich die 32-Jährige Thüringerin, die im kommenden Winter auf den Doppelsitzer wechseln will, mit 0,001 Sekunden Vorsprung vor Titelverteidigerin Julia Taubitz durch. Dritte wurde Anna Berreiter (+0,028 Sek.), Rang vier ging mit Merle Fräbel (+0,044 Sek.) an die vierte deutsche Starterin im Feld.

"Kleiner Weltmeister darf ich mich jetzt nennen", erklärte Eitberger anschließend im ZDF mit Blick auf die Entscheidung am Samstag. Trotzdem fühle es sich "richtig gut an." Auch Taubitz war mit ihrem Abschneiden angesichts eines "nicht perfekten" Laufes sichtlich zufrieden: "Das wir eine kleine deutsche Meisterschaft daraus gemacht haben, ist natürlich grandios", sagte sie mit Blick auf den Vierfacherfolg.

Loch krönt sich zum Weltmeister

Zum Abschluss der Sprintrennen starteten die Männer im Einsitzer. Und im vierten Rennen am Freitag jubelte am Ende zum vierten Mal Team Deutschland: Felix Loch triumphierte knapp vor dem Österreicher Jonas Müller (+0,07). Bronze ging an Lochs Teamkollegen Max Langenhan, der 12 Hunderstel hinter Loch lag. David Nössler als Neunter (+0,32) und Timon Grancagnolo als Zehnter (+0,33) komplettierten eine gute deutsche Leistung.

"Unglaublich. 15 Jahre, nachdem ich erstmals in Oberhof ganz oben stand, ist das wirklich ein ganz besonderer Sieg", freute sich der neue Weltmeister im ZDF. Auch Bronze-Gewinner Langenhan war zufrieden: "Bisher hat es nur im Juniorenbereich für das Podium bei einer WM gereicht. Jetzt endlich auch hier."

Deutsche favorisiert für die Hauptrennen

Mit acht von zwölf möglichen Medaillen - auch die Doppelsitzer waren erfolgreich - gehen die deutschen Rodlerinnen und Rodler als große Favoriten in die Hauptrennen am Samstag und Sonntag.

