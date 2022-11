Proteste nach "One Love"-Verbot Neumann kommentiert im Regenbogenshirt Stand: 22.11.2022 07:06 Uhr

Folgenreiches "One Love"-Verbot: ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentierte ein Spiel im Regenbogenshirt, ein US-Journalist wurde wegen eines bunten Jerseys festgehalten.

Bernd Eberwein

Der Weltfußballverband FIFA spricht durch das Verbot der "One Love"-Spielführerbinden bei der Fußball-WM ein Machtwort. Ein Ende der Debatte ist aber noch lange nicht in Sicht. Einige Journalistinnen und Journalisten setzten mit bunten Kleidungsstücken rund um die Montagsspiele (21.11.2022) ein Zeichen.

ZDF-Reporterin: "Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen"

Claudia Neumann, die im ZDF das Vorrundenspiel zwischen den USA und Wales kommentierte, saß mit Regenbogenshirt und passender Armbinde auf ihrem Reporterplatz. "Ich möchte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen", sagte sie noch während des Spiels.

Alex Scott, Expertin für die britische BBC, trug am Rande des Spiels zwischen England und Iran die viel diskutierte "One Love"-Armbinde am Spielfeldrand. Zahlreiche europäische Topteams, darunter Deutschland, hatten angekündigt, mit dieser Spielführerbinde auflaufen zu wollen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen. Die FIFA hatte unter Androhung von Strafen am Vormittag das Tragen allerdings verboten.

US-Journalist wegen Regenbogenshirts festgehalten

Dem US-amerikanischen Journalisten Grant Wahl bescherte das Tragen eines Shirts mit Regenbogenfarben vor dem Spiel zwischen den Niederlanden und dem Senegal eine unangenehme Begegnung mit katarischen Sicherheitsbehörden.

Wahl twitterte den Vorfall zunächst und hielt seine Erlebnisse dann in einem längeren Internet-Artikel fest. Zunächst sei er aufgefordert worden, sein T-Shirt zu wechseln, da dieses im Stadion "nicht erlaubt" sei. Unmittelbar nach einem ersten Tweet sei ihm das Mobiltelefon entrissen worden.

30 Minuten in den Händen der Security

Rund eine halbe Stunde lang sei er festgehalten und immer wieder aufgefordert worden, sein T-Shirt auszuziehen. Andrew Das, ein befreundeter Reporter der "New York Times" sei zufällig vorbeigekommen und ebenfalls kurzzeitig festgesetzt worden.

Fadenscheinige Entschuldigung

Als beide später wieder gehen durften, habe man sich bei ihm entschuldigt, berichtete Wahl. Auch eine FIFA-Entschuldigung sei noch gefolgt. Die Erklärung der Sicherheitsleute war allerdings ernüchternd: Man habe ihn festgehalten, um ihn vor Fans zu schützen, die ihn wegen des Shirts angreifen könnten.

Wahls Schlussgedanke: "Wie ist es für einen normalen Katarer, der vielleicht ein Regenbogenshirt trägt, wenn die Welt nicht hinschaut? Wie wird das sein?"

Quelle: sportschau.de