Nations League Deutschland geht in Spanien unter

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Gruppensieg in der Nations League verpasst. Gegen Spanien zeigte die DFB-Elf sich am Dienstagabend (17.11.2020) in allen Belangen unterlegen.

Von Robin Tillenburg und Johannes Herold

Es war einer der schwärzesten Tage in der Ära von Joachim Löw. Durch das 6:0 (3:0) der Spanier zog das Team von Luis Enrique an Deutschland vorbei und sicherte sich den Gruppensieg. Ein Remis hätte den Deutschen gereicht. Von dem waren sie aber meilenweit entfernt. Die letzte Niederlage mit sechs Toren Differenz hatte es zuletzt 1931 gegeben.

Alvaro Morata köpfte die Iberer in Führung (16. Minute), Ferran Torres (33.) und Rodri (38.) legten noch vor der Pause nach. Torres gelangen auch das 4:0 (55.) und das 5:0 (72.). Mikel Oyarzabal (89.) machte das halbe Dutzend voll. "Wir haben das Spiel zusammen komplett vergeigt. Die Körpersprache, die Kommunikation - das ist alles zu wenig gewesen", sagte Manuel Neuer am Sportschau-Mikrofon.

Spanien von Beginn an dominant

Bundestrainer Joachim Löw hatte seine Startelf gegenüber dem Sieg über die Ukraine auf einer Position verändert. Toni Kroos rückte für den gesperrten Antonio Rüdiger in die Mannschaft, Robin Koch dafür in die Innenverteidigung.

Die Partie ging für die DFB-Elf direkt stressig los. Nach fünf Minuten gab es den ersten Aufreger: Die Spanier forderten einen Strafstoß, weil Ilkay Gündogan Dani Olmo leicht am Bein traf - im Strafraum, wie die Fernsehbilder zeigten, doch Schiedsrichter Andreas Ekberg entschied auf Freistoß. Diesen trat Kapitän Sergio Ramos, der konnte aber Neuer nicht überraschen.

Die Gastgeber waren in allen Belangen präsenter als die DFB-Elf - und belohnten sich kurz darauf auch dafür. Nach einer Ecke von rechts stimmte die Zuordnung im deutschen Strafraum nicht, am langen Pfosten war Morata völlig frei und nickte aus kurzer Distanz ein. Serge Gnabry war zu weit weg und größentechnisch ohnehin unterlegen. Sechs Minuten später jubelte Morata erneut, sein Treffer wurde aber wegen einer knappen Abseitsposition zurecht zurückgepiffen.

Drei Gegentore nach Flanken oder Ecken

Der neue alleinige Rekord-Nationaltorhüter Neuer, der sich sein Rekordspiel wohl auch anders vorgestellt hatte, parierte nach einer halben Stunde dann reaktionsschnell einen Schuss des enteilten Torres, gegen den Philipp Max auf der Linksverteidigerposition größere Probleme hatte. Beim nächsten Versuch des Mannes von Manchester City waren sowohl Neuer als auch Max machtlos. Nach einer Flanke von rechts köpfte Olmo den Ball an die Latte, den Nachschuss verwandelte Torres volley ins linke Eck (33.).

Die deutsche Mannschaft präsentierte sich passiv und behäbig und kam kaum einmal hinterher. Auch das nächste Gegentor fiel nach einer Flanke. Wieder war es ein Eckball, diesmal von links, der auf dem Kopf des von Gündogan kaum gedeckten Rodri landete. Und wieder landete die Kugel im Netz. Das 3:0 zur Pause war leistungsgerecht. Eine Torchance hatten sich Timo Werner und Co. nicht herausgespielt. "Keine Spannung, keine Körpersprache, keine Aggressivität" urteilte Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger.

Torres vollendet zwei Konter - Oyarzabal setzt den Schlusspunkt

Den zweiten Durchgang begannen die Deutschen zwar zunächst mit etwas höherem Pressing, es dauerte aber nur zwei Minuten, bis die Iberer die nächste Gelegenheit hatten, mit zwei Schussversuchen aber hängen blieben. Wieder verhinderte Neuer noch Schlimmeres. Beim Versuch, offensiv eine Antwort zu geben, stand die Löw-Elf nun höher - und gab den Iberern dadurch Platz. Torres vollendete einen Konter mühelos zum 4:0 (55.) und schenkte Jubilar Neuer nach einem Bilderbuch-Angriff gegen erneut passive DFB-Spieler auch noch ein drittes Gegentor ein (72.).

Auf einen Torschuss wartete nicht nur Sportschau-Experte Schweinsteiger bis dato vergebens. Vier Minuten später traf Gnabry mit einem starken Gewaltschuss die Latte. Der blieb das einzige deutsche Highlight an diesem Abend. Die Mannschaft schien sich aufgegeben zu haben. Das sechste Gegentor war folgerichtig.

Kroos: Niederlage "tat weh"

"Das Problem ist, dass wir defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommen haben. Spanien hat uns vorgemacht wie man anläuft, wie man verteidigt. Und wir haben es nicht hinbekommen", erklärte ein sichtlich enttäuschter Kroos am Sportschau-Mikrofon und sprach von einer Niederlage, die "weh tat". Der Abschluss des Länderspieljahres 2020 ist somit gründlich misslungen. Das nächste Treffen der DFB-Elf ist erst für den März 2021 geplant.

Quelle: sportschau.de