Schneller als gedacht hat der DFB über die Zukunft des Fußball-Bundestrainers entschieden: Joachim Löw bleibt im Amt. Der DFB habe weiterhin Vertrauen in den 60-Jährigen, teilte der Verband am Montagnachmittag mit.

Joachim Löw musste den Kampf um seinen Job früher als erwartet aufnehmen. Der Bundestrainer war bereits am Montag (30.11.2020) mit der Verbandsspitze um Präsident Fritz Keller in der Frankfurter DFB-Zentrale zu den entscheidenden Gesprächen zusammengekommen.

Demnach nahmen neben Löw und Keller DFB-Direktor Oliver Bierhoff, die beiden Vize-Präsidenten Peter Peters und Rainer Koch sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge an dem Treffen teil. Damit fehlte aus dem mächtigen Präsidialausschuss nur Keller-Gegenspieler Friedrich Curtius. Der Generalsekretär ist nach einem häuslichen Sturz von einer Leiter mit doppeltem Ellbogenbruch und Handfraktur noch krankgeschrieben.

Die Erklärung des Deutschen Fußball-Bundes vom Montag (30.11.20) im Wortlaut

DFB-Spitze unterstützt Joachim Löw auf weiterem Weg mit der Nationalmannschaft.

Das DFB-Präsidium hat am heutigen Montag in einer Telefonkonferenz einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen. Das Präsidium folgte damit einer Empfehlung des Präsidialausschusses und von Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften & Akademie.

Am Montagvormittag hatten sich zunächst die Mitglieder des Präsidialausschusses (Präsident Fritz Keller, 1. Vizepräsident Amateure Rainer Koch, 1. Vizepräsident Profifußball Peter Peters, Schatzmeister Stephan Osnabrügge; Generalsekretär Friedrich Curtius fehlte krankheitsbedingt) mit Oliver Bierhoff und Joachim Löw in Frankfurt am Main getroffen. Es war dem Bundestrainer wichtig, in einem offenen, konstruktiven und intensiven Austausch die aktuelle Lage, die Niederlage gegen Spanien und die bevorstehenden Monate bis zur Europameisterschaft zu erörtern. Dabei hat Joachim Löw die Beteiligten über seine Einschätzungen, Vorstellungen und die weiteren Planungen informiert. Die Mitglieder des Präsidialausschusses stellten übereinstimmend fest, dass die hochqualitative Arbeit des Trainerstabes, das intakte Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer sowie ein klares Konzept für das bisherige und weitere Vorgehen zählen. Ein einzelnes Spiel kann und darf nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein.

Das DFB-Präsidium ist sich einig: Auf dem Weg zur EM 2021 sind bereits wichtige sportliche Ziele erreicht worden - darunter die EM-Qualifikation, der Verbleib in Liga A der Nations League und die Positionierung im ersten Lostopf bei der WM-Qualifikation. Entsprechend hat Joachim Löw weiterhin das Vertrauen des DFB-Präsidiums.

In dem Gespräch mit dem Bundestrainer und in der nachfolgenden Telefonkonferenz des DFB-Präsidiums ist die Niederlage der Nationalmannschaft gegen Spanien ebenfalls diskutiert worden. Für alle - die Spieler, den Bundestrainer, den DFB, die Fans und die fußballinteressierte Öffentlichkeit - war das 0:6 gegen Spanien eine Enttäuschung.

Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr. Es besteht die feste Überzeugung, dass Joachim Löw und sein Trainerteam trotz einer für alle herausfordernden Situation erfolgreiche Spiele und Ergebnisse liefern werden. Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen. Zustimmung erhält auch die Einschätzung des Bundestrainers, dass nachfolgende Turniere - konkret die WM 2022 in Katar und die EM 2024, die im eigenen Land stattfindet - als Perspektiven und sportliche Ziele bereits zum jetzigen Zeitpunkt in den weiteren sportlichen und personellen Überlegungen eine Rolle spielen müssen.

Formal ist das Präsidium zuständig

Formal aber ist laut Satzung bei "Personalauswahl des Bundestrainers" - und das wäre bei einer Entlassung oder Bestätigung im Amt der Fall - das 18-köpfige Präsidium in seiner großen Runde zuständig. Die Präsidiumssitzung ist für Freitag anberaumt. Offenbar wurde nun aber im kleinen Kreis vorab geklärt, ob Löw seinen bis zur WM 2022 laufenden Vertrag erfüllen und weitermachen darf.

Gemäß Satzungsauftrag dürfte sich der Präsidialausschuss eigentlich nur nur um "Personalangelegenheiten des Bundestrainers" kümmern - sprich Fragen nach Vergütung, Dienstwagen oder ähnliches. Die ranghöchsten Funktionäre wollten jedoch so früh wie möglich im persönlichen Gespräch Löws Stimmungslage ausloten.

Rückzug aus freien Stücken unwahrscheinlich

Dass der 60-Jährige nach der angeordneten inneren Einkehr ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft mit den Heimspielen in der Gruppenphase gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Ungarn in München hinwirft, hielten Personen aus dem direkten Dunstkreis der DFB-Auswahl, aber auch gut informierte Personen im Umfeld der Verbands-Funktionäre vor dem Treffen für unwahrscheinlich.

Löw verabschiedete sich aus Sevilla zwar mit der Aussage, dass es jetzt darum gehe, "die richtigen Schlüsse" aus dem "rabenschwarzen Abend" zu ziehen. Er äußerte aber keine Zweifel an sich selbst und seinem Kurs, der ganz auf den EM-Sommer ausgerichtet ist. Im Verband werden zudem der ungünstige Zeitpunkt, die schwierige Corona-Lage und auch eine sofort fehlende Nachfolgelösung gesehen.

Rückendeckung von Keller und Bierhoff

Die Zukunft des seit 2006 amtierenden Bundestrainers steht seit der historischen 0:6-Schmach in Sevilla gegen Spanien in der Nations League vor zwei Wochen auf der Kippe. Das DFB-Präsidium hatte von Löw eine Analyse eingefordert. Diese soll dessen langjähriger Weggefährte Bierhoff dem Gremium am Freitag präsentieren. Löw ist dann nicht mehr dabei.

Bierhoff hatte seinem Weggefährten Löw noch in Sevilla Rückendeckung gegeben: "Das Vertrauen ist da, daran ändert auch dieses Spiel nichts." Auch der sprunghafte und bisweilen emotional handelnde Keller sprach sich anfänglich ganz schnell dafür aus, den "steinigen Weg" mit einem jungen Umbruchteam fortzuführen.

Profilager ist pro Löw

Peters gilt nicht erst seit dem WM-Triumph 2014 in Brasilien als Löw-Befürworter. Der Multi-Funktionär und frühere Schalker Finanzvorstand ist zudem ein Vertreter des Profilagers. Aus der Bundesliga aber waren keine Rufe zu vernehmen, ein halbes Jahr vor der EM den Nationaltrainer auszuwechseln.

Nicht nur beim FC Bayern oder bei RB Leipzig haben sie es sehr geschätzt, dass Löw im eng getakteten Corona-Spielplan ihre Topkräfte - auch zum eigenen Nachteil - in mehreren Herbst-Länderspielen pausieren ließ. Zu den Löw-Kritikern wird die mit Keller zerstrittene Fraktion von Curtius gerechnet.

Quelle: sportschau.de