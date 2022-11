Liveblog Deutschland gegen Japan ++ DFB-Team bereitet sich auf Auftaktspiel vor ++ Stand: 23.11.2022 10:28 Uhr

Was ist schon passiert? Was passiert in den letzten Stunden vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams am Mittwoch gegen Japan? Wer spielt? Alle Infos im Liveblog.

Wie viele deutsche Fans kommen zum Spiel?

Unklar ist auch am Spieltag, von wie vielen Fans die deutschen Fußballer heute im Spiel gegen Japan untersützt werden. Ein Polizist, der das deutsche Team begleitet, sagte der Sportschau, "1.000 sollten es schon sein". Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft äußerte sich optimistischer. Er sagte, es könnten schon 12.000 bis 15.000 Fans werden.

09:03 Uhr - Gesundheits-Probleme: Beckenbauer fliegt nicht zur WM

Der frühere Fußball-Weltmeister Franz Beckenbauer reist auch aus gesundheitlichen Gründen nicht zur derzeit laufenden Weltmeisterschaft nach Katar. Dies sagte der 77-Jährige dem Magazin "Bunte". Er fiebere mit dem DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick zwar mit. "Aber ich werde nicht nach Katar reisen. Ich drücke unserer Mannschaft vor dem Fernseher die Daumen", sagte Beckenbauer dem Magazin, das vorab einen Auszug veröffentlichte. Der frühere Bundestrainer sprach von gesundheitlichen Problemen, er habe einen so genannten Augeninfarkt gehabt und Herzprobleme.

08:55 Uhr - Musiala wirbt für gemeinsamen Einsatz mit Müller

Mit seinen gerade einmal 19 Jahren ist Jamal Musiala bereits großer Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar. Seine herausragenden individuellen Fähigkeiten könnten gerade im Auftaktspiel des DFB-Teams am heutigen Mittwoch (23.11.2022, 14 Uhr MEZ, live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) gegen Japan von großer Bedeutung sein. Der Youngster würde am liebsten an der Seite von Thomas Müller auflaufen. "Thomas ist eine geborene Nummer 10, er weiß, was er dort macht. Ich kann dann auf den Positionen um ihn herum wechseln: mal auf die 9, mal auf 8, mal auf Außen."

08:22 Uhr - Habeck: "One Love"-Binde trotz Verbot tragen

Trotz des Verbots würde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck anstelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Kapitän Manuel Neuer bei der WM in Katar nicht auf die "One Love"-Binde verzichten. "Ich nehme an, jetzt muss man die Binde tragen. Ich würde es vielleicht darauf ankommen lassen", sagte der Grünen-Politiker in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Er sei nicht der Medienberater des DFB, "aber es bietet sich an, oder?". Es handele sich um einen "moderaten Protest", es sei schließlich "eine Binde" und keine "elaborierte" Aktion der Klimaaktivisten der Letzten Generation, sagte Habeck. Er sei interessiert zu sehen, "was der Schiedsrichter macht, wenn einer mit der Binde da rumkommt".

08:12 Uhr - Schlotterbeck selbstkritisch

Verteidiger Nico Schlotterbeck sieht eine gewisse Diskrepanz zwischen seinen Vorstellungen für Borussia Dortmund und im DFB-Team. "Meine Leistungen im Verein finde ich sehr gut, bei der Nationalmannschaft war das aber bislang ausbaufähig. Die Länderspiele waren noch nicht auf dem Niveau, das ich selbst von mir erwarte und auch der Bundestrainer", sagte der 22-Jährige im "Sport1"-Interview. Schlotterbeck hat in seinen bislang sechs Länderspielen drei Strafstöße verursacht.

Thomas Müller meldet sich bei Instagram

Die neue Folge des täglichen Sportschau-WM-Podcasts ist da. Und natürlich geht's da auch ums Spiel Deutschland gegen Japan. Jenseits des Sports wird rund um die "One Love"-Armbinde weiter diskutiert. Unter anderem hat sich auch Nationalspieler Thomas Müller zu Wort gemeldet und versucht, die DFB-Entscheidung zu erklären.

Wann und wo sehen Sie das Spiel live?

Der WM-Auftakt der Deutschen steigt heute, 23.11.2022, ab 14.00 Uhr. Das Spiel gibt es live im Ersten und im Stream bei sportschau.de. Außerdem sind wir mit dem Liveticker und einer Radio-Livereportage bei Spoprtschau.de dabei.

Wie geht das DFB-Team ins Spiel?

Die Vorbereitung ist anders, ungewohnt und dem engen Spielplan geschuldet. Trotz der kurzer Wege ist das Flick-Team einen Tag vor dem Spiel nach Doha umgezogen. Wie Bundestrainer Hansi Flick die Partie sportlich angehen will, verriet er noch nicht. Nur, dass er Fan der japanischen Nationalmannschaft ist. Leroy Sané wird fehlen, großer Hoffnungsträger der DFB-Elf ist FC-Bayern-Supertalent Jamal Musiala.

Japan selbstbewusst

Der Rekord-Asienmeister geht mit Selbstbewusstsein und einer neuen taktischen Ordnung in die Partie gegen die Deutschen. Zudem soll eine fast 30 Jahre alte "Tragödie von Doha" vergessen gemacht werden.

