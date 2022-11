Fußball-Bundesliga Leverkusen überrollt Union in Halbzeit zwei Stand: 06.11.2022 17:41 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat am 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet und Union Berlin mit 5:0 (0:0) besiegt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit machten die Leverkusener kurz nach Wiederanpfiff in zwölf Minuten alles klar.

Robert Andrich brachte die Leverkusener in der 46. Minute in Führung. Moussa Diaby erzielte innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack (56., 58.) und sorgte so für die Vorentscheidung. Adam Hlozek stellte nach 68 Minuten auf 4:0, Mitchell Bakker stellte nach 76 Minuten den Endstand her. Bayer 04 feierte damit den dritten Saisonsieg und hat die Abstiegszone verlassen. Union kassierte dagegen die dritte Saison-Niederlage und musste die Tabellenführung an den FC Bayern abgeben.

Ereignislose erste Halbzeit

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Mannschaften ließen jegliches Tempo und jegliche Risikobereitschaft vermissen. Leverkusen hatte zwar mehr vom Spiel, kam gegen kompakt stehende Berliner aber nicht zu Abschlüssen. Union strahlte offensiv überhaupt keine Gefahr aus. So ging es ohne große Höhepunkte mit 0:0 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit nahm dafür sofort Fahrt auf. Die erste Ecke des Spiels sorgte für die Leverkusener Führung. Kerem Demirbay brachte den Ball scharf auf den zweiten Pfosten, wo sich Andrich gegen Rani Khedria durchsetzte und aus sieben Metern ins rechte Eck traf (46.).

Bayer agierte nun deutlich energischer, zielstrebiger und erzwang so nach 56 Minuten das zweite Tor. Nach einem Berliner Eckball konnte Torhüter Lennart Grill einen Rückpass nicht kontrollieren. Jeremy Frimpong schnappte sich die Kugel und spielte weiter zu Diaby, der problemlos ins leere Tor traf.

Diaby schnürrt den Doppelpack

Union war nun von der Rolle und musste nur zwei Minuten später den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Bakker trieb den Ball auf der linken Seite nach vorne und passte im perfekten Moment auf Diaby, der den Doppelpack schnürrte (58.).

Und dann fing Leverkusen auch noch an zu zaubern. In der 68. Minute passte Nadiem Amiri scharf vor das Union-Tor. Hlozek lenkte den Ball mit der Hacke ins Tor - 4:0. Bayer gelang alles, Union nichts mehr. Acht Minuten später war Hlozek dann Vorbereiter für Bakker, der mit einem strammen Linksschuss zum 5:0 und damit zum Endstand traf.

Leverkusen im NRW-Duell, Union empfängt Augsburg

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Bayer Leverkusen zu Gast beim 1. FC Köln (Mitwoch, 09.11.2022 um 18.30 Uhr). Zwei Stunden später ist Union Berlin zu Hause gegen Augsburg gefordert.

