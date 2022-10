Nach Drei-Tore-Führung Leipzig zittert sich zum Sieg gegen Hertha Stand: 15.10.2022 20:25 Uhr

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC schon mit drei Toren geführt - und musste doch um den Erfolg bangen.

Eigentlich war die Partie am Samstagabend (15.10.2022) schon zur Pause entschieden. Fünfmal hatte Leipzig bis dahin aufs Tor geschossen - und dreimal war der Ball im Netz. Emil Forsberg (25. Minute), Abdou Diallo (30.) und Willi Orban (45.) erzielten die Treffer. Am Ende gewann Leipzig zwar 3:2 (3:0), nur war das nun wirklich kein souveräner Erfolg mehr.

Spannung kam ab Mitte der zweiten Hälfte auf, als Hertha in zwei Minuten zwei Tore erzielte. Erst verwandelte Dodi Lukébakio einen Handelfmeter souverän (63.), dann traf Stevan Jovetić sehenswert aus der Drehung (64.).

Ejuke, Selke, Kanga - Hertha hat Chancen, trifft aber nicht

In der Schlussphase hatte zunächst der eingewechselte Chidera Ejuke gar den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Lupfer war nicht präzise genug (82.). Dann scheiterte der ebenfalls eingewechselte Davie Selke mit einem Flachschuss an Leipzigs Torhüter Jannis Blaswich (86.). Und in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Wilfried Kanga mit einem Schuss auch noch den Pfosten.

"Das Glück war auf unserer Seite. Das ist Fußball, es kann schnell gehen. Daraus müssen wir lernen und es besser machen", sagte Leipzigs Forsberg. "Großes Lob an die Berliner, die haben es gut gemacht."

Szoboszlai legt zweimal auf

Es war ein Spielverlauf, den man nach der ersten Hälfte eher nicht prognostiziert hätte. Die Vorarbeit zu den ersten beiden Leipziger Treffern hatte Dominik Szoboszlai geleistet. Erst flankte er und Forsberg vollendete mit dem Oberschenkel. Dann trat Szoboszlai eine Ecke - und fand Diallo, der per Kopf vollendete. Den dritten Treffer erzielte Innenverteidiger Orban aus kurzer Distanz.

In der Tabelle klettert RB mit nun 15 Punkten auf Rang neun. Es sind Sphären, von denen sie bei der Hertha nur träumen können. Zuvor hatten die Berliner fünfmal in Folge nicht verloren, nun fand diese Serie eine Ende. Mit acht Punkten sind ist Hertha BSC Tabellenfünfzehnter.

HSV, dann Augsburg - stressige Tage für Leipzig

Für Leipzig wird die Pause eine kurze. RB ist am Dienstagabend (18.10.2022) im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV gefordert. Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss Leipzig dann nach Augsburg reisen (Samstag, 22.10.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt die Hertha den FC Schalke 04 (17.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de