European Championships Lückenkemper rast zum EM-Gold über 100 Meter

Gina Lückenkemper ist Europas neue Sprintkönigin! Die Westfälin besiegte im Finale über 100 Meter die gesamte Elite des Kontinents. Diskuswerferin Kristin Pudenz lieferte sich einen dramatischen Schlagabtausch mit Titelverteidigerin Sandra Perkovic. Es war ein Krimi bei den European Championships in München 2022. An einem Tag, der am Ende zu einem deutschen Triumph avancierte.

Lückenkemper galt allenfalls als Außenseiterin im 100-Meter-Finale, mindestens drei Konkurrentinnen wurden aufgrund ihrer Vorleistungen höher eingeschätzt. Doch die Deutsche war zum richtigen Zeitpunkt voll fokussiert.

Lückenkemper kam gut aus den Startblöcken und nahm in der zweiten Rennhälfte die vor ihr liegende Konkurrenz ins Visier. Am Ende lagen drei Läuferinnen quasi gleichauf und das Fotofinish brachte es an den Tag: Lückenkemper hatte bei einer Zeit von 10,99 Sekunden um einen Hauch die Nase vorn!

Pure Freude mit bandagiertem Knie

Der Rest war pure Freude und unbändiger Jubel - auch wenn Lückenkemper sich bei ihrem Sturz im Ziel selbst eine Fleischwunde am Knie zugezogen hatte. Mit bultendem Knie feierte die Siegerin im Interview mit dem Ersten das Publikum in München: "Die Kulisse hier, diese Begeisterung der Menschen - das hat mich unheimlich gepusht. Ich kann das Ergebnis noch gar nicht richtig fassen!"

Ebenfalls mit 10,99 Sekunden landete die Schweizer Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji auf Rang zwei. Dritte wurde die Britin Neita Daryll, die nur eine Hundertstelsekunde langsamer war.

Pudenz liefert sich packendes Duell mit Perkovic

Mit Kristin Pudenz, Claudine Vita und Shanice Craft hatten es gleich drei deutsche Diskuswerferinnen ins Finale am Dienstagabend (16.08.2022) im Münchener Olympiastadion geschafft. Und der Endkampf avancierte zu einem Krimi. Pudenz und die bereits 32-jährige Sandra Perkovic lieferten sich einen Schlagabtausch, der es in sich hatte.

Legte die eine eine neue Bestweite vor, konterte die andere. Am Ende lag die Kroatin mit einer Weite von 67,95 Metern gerade einmal acht Zentimeter vor der Deutschen. Die hatte noch nie zuvor so weit wie diesmal geworfen: 67,87 Meter. Der Lohn war die Silbermedaille.

Jubeln konnte auch Claudine Vita - sie wurde mit starken 65,20 Meter Dritte und konnte sich über die Bronzemedaille freuen.

Mihambo wieder gut in Form

Malaika Mihambo greift bei der Heim-EM in München derweil nach ihrem nächsten Titel. Die Olympiasiegerin, die sich vor den Titelkämpfen in Bayern mit Corona infiziert hatte, qualifizierte sich am Dienstag (16.08.2022) im Olympiastadion mit 6,99 m ohne Mühe für das Finale.

Nach ihrer Covid-19-Erkrankung hatte Mihambo erst am Freitag grünes Licht für einen Start in München gegeben. Obwohl die 28-Jährige zehn Tage flachgelegen hatte, habe sie durch Corona "sicherlich nicht so viel Substanz verloren". Deutschlands "Sportlerin des Jahres" traut sich nach eigener Aussage auch nach ihrer Erkrankung Sprünge über sieben Meter zu.

Mihambo hat noch Potenzial

Diese Aussage untermauerte sie mit einer starken Leistung in der Qualifikation. Im ersten Durchgang trat Mihambo über, im zweiten Versuch wischte sie mit ihrem Satz knapp an die 7-Meter-Marke dann die letzten Zweifel an ihrem Fitnesszustand beiseite. Die Ausnahmeathletin verschenkte gar noch 16,4 Zentimeter am Brett.

Im Finale mit dabei ist auch Merle Homeier - 6,49 Meter reichten knapp für den Einzug in die Endrunde. Gescheitert sind dagegen Maryle Luzolo und Mikaelle Assani. Letztere verpasste mit 6,46 Meter das Finale um gerade einmal drei Zentimeter.

Drei deutsche Hochspringer im Finale

Sehr gute Nachrichten gab es am frühen Abend von den deutschen Hochspringern. Tobias Potye, Mateusz Przybylko und Jonas Wagner schafften allesamt 2,21 in der Qualifikation - das reichte zum Einzug in den Finaldurchgang.

Enttäuschung bei den 100-Meter-Läufern

Nicht ganz reichte es für die drei deutschen 100-Meter-Läufer, die in insgesamt drei Halbfinals dabei waren. Trotz ordentlicher Zeiten blieb Lucas Ansah-Peprah (10,19), Owen Ansah (10,20) und Julian Wagner (10,22) der Einzug ins Finale aber verwehrt.

Im Finallauf lag Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien deutlich vor Titelverteidiger Zharnel Hughes aus Großbritannien. Dessen Landsmann Jeremiah Azu holte Bronze.

Bebendorf im Hindernis-Finale

Der deutsche Meister Carl Bebendorf hat über 3.000 Meter Hindernis eine gute Leistung gezeigt. Er wurde in seinem Halbfinale Zweiter und steht damit sicher im Finale. Die noch größere Überraschung bot dann im zweiten Lauf ein anderer Deutscher: Niklas Buchholz lieferte ein beherztes Rennen und zog über die Zeit ebenfalls ins Finale ein.

Über 110 Meter Hürden konnte Gregor Traber überzeugen: Er siegte in seinem Vorlauf mit 13,69 Sekunden und zog damit ins Halbfinale ein. Über 400 Meter mussten Deutschlands Starterinnen dagegen die Segl streichen - sowohl Corinna Schwab als auch Alica Schmidt ereilte im Halbfinale das Aus.

Mohamed Mohumed verzichtet dagegen auf einen Start über 5.000 Meter. Er leidet laut DLV an muskulären Problemen.

