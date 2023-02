Ex-Fußballbundestrainer Klinsmann wird Nationaltrainer von Südkorea Stand: 27.02.2023 10:48 Uhr

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Nationalcoach von Südkorea. Der 58 Jahre alte Schwabe tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento an, der unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der WM in Katar gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Gilt als Kandidat für den Posten des Nationaltrainers von Südkorea: Jürgen Klinsmann. Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angaben des Verbandes KFA in der kommenden Woche, sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

"Bin sehr glücklich, fühle mich geehrt"

"Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, Cheftrainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft zu sein", wird Klinsmann in einer Mitteilung des Verbandes zitiert. "Mir ist sehr wohl bewusst, dass sich die koreanische Nationalmannschaft über einen langen Zeitraum kontinuierlich verbessert und Ergebnisse erzielt hat", ergänzte er. Größter Erfolg der "Taegeuk Warriors" bei einer WM-Endrunde war bei der Heim-Weltmeisterschaft 2002 das Erreichen des Halbfinales (0:1 gegen Deutschland).

Für Klinsmann ist es die fünfte Station als Trainer. Von 2004 bis 2006 war er für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verantwortlich, danach auch für die Nationalmannschaft der USA (2011 bis 2016). Seine Engagements bei Bayern München und Hertha BSC endeten jeweils vorzeitig: Bei den Bayern arbeitete er in der Saison 2008/2009 nur zehn Monate, in Berlin hatte er das Amt des Cheftrainers ab Ende November 2019 nur drei Monate inne.

Startschuss gegen Kolumbien

Erste Aufgabe von Klinsmann ist das Länderspiel gegen Kolumbien am 24. März im südkoreanischen Ulsan, gefolgt von einer Begegnung am 28. März in Seoul gegen Uruguay. Danach nimmt Südkorea vom 16. Juni bis zum 16. Juli am Asien Cup teil. Das Turnier findet bei WM-Gastgeber und Titelverteidiger Katar statt.

